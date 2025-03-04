Dolar
36.46
Euro
38.37
Altın
2,915.56
ETH/USDT
2,095.60
BTC/USDT
83,727.00
BIST 100
9,899.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Aykut Karadağ  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevden uzaklaştırıldı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Alaattin Köseler'in "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan Beykoz Sulh Ceza Hakimliğinin 4 Mart 2025 tarihli ve 2025/66 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmasına karar verildiği hatırlatıldı.

Bunun üzerine Köseler'in Anayasa'nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevden uzaklaştırıldı
Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli
Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında 10 bina yıkılıyor
Marmara Denizi'ne atık su deşarjı nedeniyle İSKİ'ye 2,6 milyon lira ceza
Kütahya'da toprak kayması nedeniyle kara yoluna düşen kayalar ulaşımı aksattı

Benzer haberler

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevden uzaklaştırıldı

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevden uzaklaştırıldı

Beykoz Belediye Başkanı Köseler tutuklandı

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Sahte içki yılbaşından bu yana 152 can aldı

Sahte içki yılbaşından bu yana 152 can aldı
Kağızman İlçe Belediye Başkanı Mehmet Alkan görevden uzaklaştırıldı

Kağızman İlçe Belediye Başkanı Mehmet Alkan görevden uzaklaştırıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet