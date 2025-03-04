Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı, İstanbul Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Alaattin Köseler'in "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan Beykoz Sulh Ceza Hakimliğinin 4 Mart 2025 tarihli ve 2025/66 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmasına karar verildiği hatırlatıldı.
Bunun üzerine Köseler'in Anayasa'nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.