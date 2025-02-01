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Beşiktaş'ta deniz kirliliği vatandaşların tepkisine neden oldu

Beşiktaş sahilinde kıyı boyunca biriken çöplerin oluşturduğu görüntü vatandaşların tepkisine yol açtı.

Yasin Cingöz  | 01.02.2025 - Güncelleme : 01.02.2025
Beşiktaş'ta deniz kirliliği vatandaşların tepkisine neden oldu Fotoğraf: Yasin Cingöz/AA

İstanbul

Beşiktaş'ta sahilde denize atılan çöplerin kıyı şeridinde kümelendiği ve yer yer deniz yüzeyini kapladığı, bölgede denizanalarının da yoğunlaştığı görüldü.

Sahile gelen vatandaşlar oluşan kirliliğe karşı yetkililerin önlem almasını istedi. Vatandaşlar, denizlerin temizliğinin önemine işaret ederek, bu görüntünün İstanbul'a ve Boğaz'a yakışmadığını dile getirdi.

Denizdeki kirliliği görüntüleyerek sosyal medya hesaplarından paylaşan bazı vatandaşlar da duruma tepki gösterdi.

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