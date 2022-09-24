Bayburt, Erzurum ve Rize'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
Rize ve Bayburt ve Erzurum'un yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.
Bayburt/Rize
Bayburt'ta etkili olan soğuk hava ve sağanağın ardından akşam saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü.
Kar yağışı nedeniyle Aydıntepe ilçesine bağlı Dumlu, Kavlatan, Günbuldu köyleri ile 2 bin 400 rakımlı Soğanlı Dağı'nın zirvesindeki yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.
Rize
Kar nedeniyle İkizdere ilçesindeki 2 bin 600 rakımlı Ovit Dağı ve 2 bin 300 rakımlı Çağrankaya ile Kaçkar Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 450 rakımdaki Samistal Yaylaları beyaz örtüyle kaplandı.
Kar yağışını, bazı vatandaşlar tulum eşliğinde horon oynayarak kutladı.
🌨️ Rize'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı https://t.co/TctdXjDLal pic.twitter.com/p9TnPUSJSN— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) September 24, 2022
Erzurum
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'in zirve noktası olarak bilinen Ejder Tepesi'ne de mevsimin ilk karı yağdı.
Palandöken Kayak Merkezi'nin yüksek kesimleri, yağan karla beyaza büründü.
Oltu ilçesinde de iki gündür devam eden sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
İlçeye bağlı Başaklı Mahallesi'ndeki 2200 rakımlı yaylada kar yağışı sonrası yerler beyaza büründü.
Kar yağışı sonrası yayla yolundan ilçe merkezine seyir halindeki araçların üstü karla kaplandı.
Sürücülerden Burhan Demir, "Çok sıcak geçen bir yaz sonrası havaların aniden soğumasıyla birlikte gelen kar bizler için büyük bir sürpriz oldu." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.