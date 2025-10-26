Dolar
41.94
Euro
48.76
Altın
4,112.64
ETH/USDT
4,083.90
BTC/USDT
113,559.00
BIST 100
10,941.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Basketbolcu Melih Mahmutoğlu alkollü araç kullanırken yakalandı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun ehliyetine, Beşiktaş'ta alkollü araç kullandığı gerekçesiyle el konuldu.

Ahmet Cemil Yeşilmen  | 26.10.2025 - Güncelleme : 26.10.2025
Basketbolcu Melih Mahmutoğlu alkollü araç kullanırken yakalandı Fotoğraf: Berk Özkan/AA

İstanbul

Etiler Mahallesi'nde 23 Ekim'de gerçekleştirilen trafik denetiminde Mahmutoğlu'nun kullandığı 34 KJN 214 plakalı araç durduruldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yapılan testte 1,15 promil alkollü olduğu tespit edilen Mahmutoğlu gerekli işlemler yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesince hakkında idari para cezası uygulanan Mahmutoğlu'nun sürücü belgesine el konuldu.

Ayrıca Mahmutoğlu'nun kullandığı araç da geçici süreyle trafikten men edildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Jandarma KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit vefat etti
Eski BM Filistin Raportörü Falk, Gazze Mahkemesinin nihai kararını açıklaması üzerine konuştu
İngiltere Başbakanı Starmer, Türkiye'yi ziyaret edecek
Bakan Tunç: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bakanlıkça gerçekleştirdiğimiz çalışmalar paylaşılacak
Fethiye'de F-16'lar gösteri uçuşu yaptı

Benzer haberler

Basketbolcu Melih Mahmutoğlu alkollü araç kullanırken yakalandı

Basketbolcu Melih Mahmutoğlu alkollü araç kullanırken yakalandı

İstanbul'da pazartesi günü kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak

Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok: Yaşanan kaptanlık değişikliğini de her zaman olduğu gibi olgunlukla karşıladım

Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok: Yaşanan kaptanlık değişikliğini de her zaman olduğu gibi olgunlukla karşıladım
MASAK'tan "Cumhuriyet savcılarına rapor aranmaksızın verilecek el koyma yetkisi"ne ilişkin açıklama

MASAK'tan "Cumhuriyet savcılarına rapor aranmaksızın verilecek el koyma yetkisi"ne ilişkin açıklama
Beşiktaş'ta inşaat halindeki binanın istinat duvarı yıkıldı

Beşiktaş'ta inşaat halindeki binanın istinat duvarı yıkıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet