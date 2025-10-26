Dolar
logo
Yaşam

Malatya'daki kayısı bahçelerinde sonbahar renkleri hakim oldu

"Dünyanın kayısı başkenti" olarak anılan Malatya'da kayısı bahçeleri, sonbaharın renkleriyle ayrı bir güzelliğe büründü.

Okan Coşkun  | 26.10.2025 - Güncelleme : 26.10.2025
Malatya'daki kayısı bahçelerinde sonbahar renkleri hakim oldu Fotoğraf: Okan Coşkun/AA

Malatya

Dünya kuru kayısı üretiminin büyük bölümünün yapıldığı, "Hasanbey", "Kabaaşı", "Hacıhaliloğlu" ve "Alyanak" gibi farklı irilik ve lezzete sahip 32 çeşitten yaklaşık 9 milyon kayısı ağacının bulunduğu kente sonbahar renkleri hakim oldu.

Battalgazi ilçesinde de sarının tonlarına bürünen kayısı bahçeleri, doğal bir stüdyoyu andırıyor.

Renk cümbüşüne bürünen kayısı bahçeleri, havadan görüntülendi.

