Dolar
41.94
Euro
48.76
Altın
4,112.64
ETH/USDT
4,091.20
BTC/USDT
113,650.00
BIST 100
10,941.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Gazze’de iki yıl aradan sonra ders zili çaldı

İsrail’in 8 Ekim 2023’ten itibaren iki yıl süren saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi’nde eğitim neredeyse tamamen durmuşken, 10 Ekim’de başlayan ateşkesle birlikte yerinden edilmiş ailelere barınak olarak hizmet veren okullar öğrencilerine kavuştu.

Mehmet Nuri Uçar, Adam Bilal  | 26.10.2025 - Güncelleme : 26.10.2025
Gazze’de iki yıl aradan sonra ders zili çaldı Fotoğraf: Moiz Salhi/AA

İstanbul

İki yıl süren saldırılar, Gazze’de eğitim ve öğretimi büyük ölçüde aksattı. Binlerce öğrenci okullara gidemedi, altyapı ve eğitim malzemeleri yok denecek kadar azaldı. Okulların yeniden açılması, öğrencilerin ve ailelerin umutlarının yeniden canlanmasının da bir göstergesi oldu.

Öğrenciler ve öğretmenler, eksik malzemelere, sınıf yetersizliklerine ve İsrail saldırılarının yarattığı travmalara rağmen eğitimden vazgeçmeyerek, gerekli ekipmanların temini için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Filistinli öğrenciler, İsrail’in saldırılarıyla büyük hasar gören okullarda zorluklara rağmen eğitime başlarken, Nusayrat Mülteci Kampı’nda bulunan Razi Okulu’nda ders başı yaparak yeni eğitim-öğretim yılını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

"İki yıl süren saldırılara rağmen derslerimize geri döndük"

Gazze’deki okulların yeniden açılması, hem öğretmenler hem de öğrenciler için büyük bir sevinç kaynağı oldu.

Razi Okulu Müdürü Nesrin Ebu Neda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin derslerine dönüşünü "gurur verici" olarak nitelendirdi.

Ebu Neda, "Çok kısıtlı imkanlarla da olsa öğrencilerimize gücümüz yettiğince her türlü destek, insani yardım ve hizmetlerde bulunacağız. Tüm dünyaya Gazze’deki eğitime destek vermeleri çağrısında bulunuyoruz. Güçlü ve kesintisiz bir eğitim sistemi oluşturmak için tüm imkanlar seferber edilmelidir." dedi.

Saldırılar sırasında da yerlerinden edilen öğrencileri kabul ettiklerini belirten Ebu Neda, ateşkesin ardından daha fazla öğrenciyi kabul edip imkanları sunabileceklerini ifade ederek, "Elhamdülillah! Saldırıların durmasıyla birlikte okullarımız yeniden öğrencilerle dolacak." sözlerine yer verdi.

Öğrenciler zorluklara rağmen öğrenmekten vazgeçmiyor

İki yıldır okullarından ve eğitimden mahrum kalan öğrenciler, eğitim hayatına dönmenin sevincini yaşıyor.

Öğrenci Cennet el-Hac, "Okullarla ilgili tüm zorluklara rağmen eğitimimize başladık. Engellere ve zorluklara rağmen öğrenmeye devam ediyoruz. Yerde oturuyoruz, defterimiz bile yok. Tüm zorluklara göğüs gerip, Gazze’de yaşamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

El-Hac, yaşadıkları zorlukları özetlerken, “Gazze’nin savaş öncesine dönmesini, defterlerin, kitapların ve eğitimin yeniden eskisi gibi olmasını istiyoruz. Çünkü sevdiğimiz çok insanı kaybettik." dedi.

İki yıl süren saldırılar nedeniyle eğitimden uzak kalan bir başka öğrenci Hala Ebu Ganim de, "Dünyadaki diğer çocuklar gibi biz de öğrenmek ve eğitim görmek istiyoruz. Ama iki yılımız yerinden edilmek, saldırılar, bombalar ve derin acılarla, yıkımla geçti" ifadelerini kullandı.

Okul öğretmenlerinden Dünya Ebu Zeyk ise Gazze’de kalıcı sükunet ve barışın sürmesini dileyerek, yeni eğitim yılının geçmişte olduğu gibi normal şekilde başlamasını umut ettiklerini söyledi.

Ebu Zeyk, eğitimde sürekliliğin sağlanabilmesi için tahtalar, sıralar, sandalyeler ve kırtasiye malzemelerinin temin edilmesinin şart olduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Jandarma KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit vefat etti
Eski BM Filistin Raportörü Falk, Gazze Mahkemesinin nihai kararını açıklaması üzerine konuştu
İngiltere Başbakanı Starmer, Türkiye'yi ziyaret edecek
Bakan Tunç: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bakanlıkça gerçekleştirdiğimiz çalışmalar paylaşılacak
Fethiye'de F-16'lar gösteri uçuşu yaptı

Benzer haberler

Gazze Mahkemesine katılan ABD'li akademisyen Finkelstein: Ben de Yahudi'yim ancak siyasi duruşum nedeniyle dışlandım

Gazze Mahkemesine katılan ABD'li akademisyen Finkelstein: Ben de Yahudi'yim ancak siyasi duruşum nedeniyle dışlandım

Gazze’de iki yıl aradan sonra ders zili çaldı

İsrail, Suriye'deki işgalini genişletiyor

Gazze İnsanlık Mahkemesi'nin, soykırımın fikri temelleri hakkında bize öğrettikleri

Gazze İnsanlık Mahkemesi'nin, soykırımın fikri temelleri hakkında bize öğrettikleri
Gazze Mahkemesi üyeleri, nihai kararı istişare etmek üzere toplandı

Gazze Mahkemesi üyeleri, nihai kararı istişare etmek üzere toplandı
İnsan hakları avukatı Sahar Francis: Filistinli tutuklulara karşı işlenen suçlar hukuken soykırım kapsamına giriyor

İnsan hakları avukatı Sahar Francis: Filistinli tutuklulara karşı işlenen suçlar hukuken soykırım kapsamına giriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet