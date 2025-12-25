Dolar
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gaziantep’in Kurtuluş Günü programında konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el Burhan'ı resmi törenle karşıladı. -VTR-
logo
Dünya

Filistinli kurumlar: İsrail hapishanelerinde esirlere sistematik işkence ve aç bırakma uygulanıyor

Filistinli kurumlar, İsrail hapishaneleri ve gözaltı merkezlerinde tutulan 9 bin 300’den fazla Filistinli esirin "sistematik işkence, aç bırakma ve yavaş infaza" maruz kaldığını açıkladı.

Mehmet Nuri Uçar, Qais Omar Darwesh Omar  | 25.12.2025 - Güncelleme : 25.12.2025
Filistinli kurumlar: İsrail hapishanelerinde esirlere sistematik işkence ve aç bırakma uygulanıyor

Ramallah

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların durumuna dair ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail hapishaneleri ve askeri kamplarında tutulan Filistinli esirlerin işkence, açlık, tıbbi bakımdan yoksun bırakılma ve ağır ihlallerle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Bazı cezaevlerine gerçekleştirilen ziyaretler sonucu, hapishanelerde baskıların arttığı, tutukluların darbedildiği, ses bombaları kullanıldığı, polis köpekleriyle tehdit edildiği, elektrik şokuna maruz bırakıldığı, ayrıca esirlerin avluya çıkarılmasının engellendiği, gıda ve tedavi ile giysi gibi temel ihtiyaçlardan yoksun bırakıldığı vurgulandı.

Kadın esirlere işkence ve insanlık dışı uygulamalar

İsrail’in Damon Hapishanesinde tutulan ve sayıları 50’yi bulan Filistinli kadın esirlerin de gaz sıkma, darp, kelepçeleme ve soğukta zorla bekletme gibi sistematik saldırılara maruz kaldığı ifade edildi.

Kadın tutukluların hijyen malzemeleri ile sağlık hizmetlerinden mahrum bırakıldığı aktarılan açıklamada tutuklular arasında kanser gibi kronik hastalıkları bulunan kadınların da yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Genel Sekreteri Ahmed Saadat başta olmak üzere bazı önde gelen esirlerin tutulduğu Ganot Hapishanesinde ise ağır koşulların sürdüğü, işkence, tecrit ve tedaviye erişimin engellenmesi nedeniyle tutuklularda kaburga kırıkları ve şiddetli sırt ağrıları gibi ciddi sağlık sorunlarının görüldüğü ifade edildi.

Gilboa ve Şita hapishanelerine ilişkin ise baskıların arttığı, darp, gaz ve cop kullanımının yaygınlaştığı, aç bırakma ve tedaviden mahrum bırakma politikalarının özellikle kronik hastalığı olan esirlerin sağlık durumunu ağırlaştırdığı aktarıldı.

Negev Hapishanesinde de esirlere sınırlı miktarda yemek verildiği, bunun ciddi kilo kaybına, aşırı zayıflamaya ve uyuz gibi hastalıkların yayılmasına yol açtığı vurgulanan açıklamada, bazı esirlerin kaynağı bilinmeyen virüslere yakalanmasına rağmen tedavi edilmediğine dikkat çekildi.

- Gazze’den alıkonulan esirlere işkence ve tıbbi ihmal

Açıklamada, Gazze Şeridi’nden 1400’ü aşkın Filistinli esirin de İsrail hapishanelerinde tutulduğu ve işkence, tıbbi ihmal ile insan onurunu zedeleyen uygulamalara maruz kaldığı kaydedildi.

Yaklaşık 350 Filistinli çocuğun da aile ziyaretlerinden ve sağlık hizmetlerinden mahrum bırakıldığı, darp, aç bırakma, yetersiz beslenme ve kıyafet eksikliği gibi ağır koşullarda tutulduğu, hastalıkların çocuklar arasında da yaygınlaştığı kaydedildi.

Filistinli kurumlar, İsrail’in 8 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne saldırılarıyla eş zamanlı esirlere yönelik ihlallerinin de arttığına dikkati çekti.

