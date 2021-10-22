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Bakan Soylu, Hak-İş Konfederasyonu 46. Kuruluş Yıl Dönümü ve Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda konuşuyor
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Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 22.10.2021
Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Terör örgütü PKK/YPG'nin bir saldırı teşebbüsü daha önlendi. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hale getirildi."

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