Gündem

Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 18.07'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 14.08.2025 - Güncelleme : 14.08.2025
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 6,52 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Sındırgı'da deprem sonrası yürütülen çalışmalar sürüyor

