logo
Gündem

Balıkesir Sındırgı'daki depremde evleri zarar gören vatandaşlar için konteynerler kuruluyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle evleri hasar gören vatandaşlar konteynerlere yerleştiriliyor.

Mustafa Bikeç, Mustafa Yılmaz  | 13.08.2025 - Güncelleme : 13.08.2025
Balıkesir Sındırgı'daki depremde evleri zarar gören vatandaşlar için konteynerler kuruluyor Fotoğraf: Mustafa Bikeç/AA

Bursa

Sındırgı'da 10 Ağustos'ta meydana gelen depremde, kırsal Alacaatlı ve Gölcük mahallelerindeki bazı evler zarar gördü. Evleri ağır hasar alan vatandaşlara, taleplerine göre, kira yardımı veya konteynere yerleştirme gibi yardımlarda bulunuluyor.

Kırsal Alacaatlı Mahallesi'nin muhtarı Nail Yılmaz, AA muhabirine, depremden en çok zarar gören mahallelerden birisi olduklarını söyledi.

Yaklaşık 50 civarında evin ağır hasarlı olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sağ olsun devletimizin kurumları depremin hemen sonrasında buradaydı. Bir gecede burayı kurdular. Çok acil ihtiyacı olan vatandaşlarımızı yerleştirdik. Daha da yerleştiremeye devam ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Konteynerler gelmeye devam ediyor. Şu an 30'un üzerine konteyner geldi. 9 tanesini buraya kurduk. Vatandaşların isteğine göre bahçesine de kuruluyor. Mağdur olan kimse yok. Allah'a şükür sıkıntımız yok. Kızılay, AFAD ekipleri burada. Sürekli yiyecek ve içecek yardımında bulunuyorlar."


Alacaatlı Mahallesi'ndeki annesini ziyaret etmek için bölgeye geldiği sırada depreme yakalanan Tuğba Savran da çok korktuklarını söyledi.

Sarsıntı nedeniyle evlerinin zarar gördüğünü anlatan Savran, "Duvarlarımız, kapı başlarımız çatladı. Evlere giriyoruz ama korka korka girip bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama olmuyordu. Allah razı olsun bize de konteyner verdiler. Bugün nasip olursa burada kalacağız. Konteynerler çok güzel. Allah razı olsun annemi yerleştirdiler." dedi.

Gölcük Mahallesi'nde de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince şimdiye kadar ağır hasarlı olduğu belirlenen yapı sahiplerinin talebi üzerine konteyner evler bugün getirilecek.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde Kaymakamlığın karşısındaki 4 katlı bina yıkılmış, 2 kişinin kendi imkanlarıyla çıktığı enkazdan 4 kişi de arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılmıştı. Kurtarılanlar arasında bulunan 81 yaşındaki Nihat Önbaş, sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Balıkesir Sındırgı'daki depremde evleri zarar gören vatandaşlar için konteynerler kuruluyor

