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Bakanlar Yanık, Kurum, Soylu, Kirişci ve Karaismailoğlu Batı Karadeniz'deki sel bölgesine gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bakanlar Yanık, Kurum, Soylu, Kirişci ve Karaismailoğlu, selden etkilenen Karabük, Kastamonu, Bartın, Zonguldak ve Sinop'a gidiyor.

Ali Kemal Akan   | 27.06.2022
Bakanlar Yanık, Kurum, Soylu, Kirişci ve Karaismailoğlu Batı Karadeniz'deki sel bölgesine gidiyor

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 5 bakan, selden etkilenen Batı Karadeniz'deki şehirlere gidiyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Karabük'e, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kastamonu'ya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bartın'a, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Zonguldak'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise Sinop'a gidecek.

Bakanlar, sağanağın etkili olduğu şehirlerde incelemede bulunacak.

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