Dolar
32.52
Euro
34.79
Altın
2,320.09
ETH/USDT
3,247.30
BTC/USDT
66,123.00
BIST 100
9,693.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısı’nda konuşuyor
logo
Dünya

Avrupa Parlamentosundan şirketlere insan hakları ve çevre standartlarının getirilmesine onay

Avrupa Parlamentosu (AP), şirketlerin tedarik zincirlerinde insan haklarına ve çevreye saygı göstermelerini sağlayacak yasayı onayladı.

Ata Ufuk Şeker  | 24.04.2024 - Güncelleme : 24.04.2024
Avrupa Parlamentosundan şirketlere insan hakları ve çevre standartlarının getirilmesine onay

Brüksel

Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen AP Genel Kurul oturumunda, şirketlere yeni özen yükümlülükleri getirecek yasa oy çokluğuyla kabul edildi.

Buna göre, şirketlerin faaliyetlerinde insan hakları ihlalleri ve çevre üzerinde olumsuz etkiler olmaması gerekecek. Bu kapsamda "çocuk işçiliği", "kölelik", "emek sömürüsü" de yapılamayacak. Kirlilik, çevresel bozulma ve biyolojik çeşitlilik kaybı da engellenecek.

Kural kapsamına 1000'den fazla çalışanı ve dünya çapında cirosu 450 milyon avronun üzerinde olan bütün Avrupa Birliği (AB) merkezli şirketler ile AB ülkelerinde lisans anlaşması olan, dünya çapında 80 milyon avrodan fazla ciro yapan ve en az 22,5 milyon avro telif haklarından kazanan yabancı şirketler de dahil olacak.

Firmalar boyutlarına göre yeni kurallara 2027'den itibaren aşamalı biçimde uymak zorunda olacak. Kurallara uymayan şirketlere net cirolarının yüzde 5'i oranında para cezası kesilecek.

Yasa bu aşamadan sonra üye ülkeler tarafından onaylanmasının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü sanıklarının yargılanmasına devam edildi
Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MİT ve İEM operasyonuyla yakalanan PKK/KCK'nin sözde sorumlularından Saim Çakmak tutuklanarak cezaevine gönderildi
Dışişleri: (ABD'nin İnsan Hakları Raporu) ABD'nin çifte standardı sonlandırması çağrımızı yineliyoruz
Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz'ın başkanlığında önemli başarılara imza attı

Benzer haberler

AB, bazı tek kullanımlık plastik ambalajları yasaklıyor

AB, bazı tek kullanımlık plastik ambalajları yasaklıyor

Avrupa Parlamentosundan şirketlere insan hakları ve çevre standartlarının getirilmesine onay

Avrupa Parlamentosu, Enerji Şartı Anlaşması'ndan çıkılmasını onayladı

AB, Türk dönerini tescile hazırlanıyor

AB, Türk dönerini tescile hazırlanıyor
Uluslararası Af Örgütü: Fransa'da sistematik ırkçılık ve din temelli ayrımcılık sürüyor

Uluslararası Af Örgütü: Fransa'da sistematik ırkçılık ve din temelli ayrımcılık sürüyor
Avrupa Birliği en büyük genişlemesinin 20. yılını kutluyor

Avrupa Birliği en büyük genişlemesinin 20. yılını kutluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet