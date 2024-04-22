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Politika

Bakan Özhaseki'den, CHP Genel Başkanı Özel'in eleştirilerine yanıt

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti hükümetleri döneminde 7 milyar fidanın toprakla buluşturulduğunu belirterek, Türkiye'nin bu anlamda dünyada orman varlığını artıran nadir ülkelerden olduğunu vurguladı.

İsmet Karakaş  | 22.04.2024 - Güncelleme : 22.04.2024
Bakan Özhaseki'den, CHP Genel Başkanı Özel'in eleştirilerine yanıt

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin her alanda kalkındırıldığını, yeşil varlığının arttırıldığını, ülkenin dört bir yanının ekolojik koridorlarla örüldüğünü, millet bahçelerinin açılmasına devam edildiğini kaydetti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından "güzel işlerin eleştirilmeye devam edildiğini" vurgulayan Özhaseki, "Sözde Genel Başkan, bizim yeşil hassasiyetimizi sorgulamaya kalkıyor. Biz AK Parti hükümetleri olarak bugüne kadar yaklaşık 7 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Bu anlamda dünyada orman varlığını artıran nadir ülkelerden biriyiz." ifadesini kullandı.

İklim değişikliğine karşı kendisinin de katıldığı fidan dikimi faaliyetinin dahi eleştiri konusu yapıldığını hatırlatan Özhaseki, 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedeflerine mutlaka ulaşacaklarını dile getirerek, şunları paylaştı:

"Pazar günü de bizzat benim katıldığım programla 271 binden fazla fidanımızı toprakla buluşturarak iklim değişikliğine karşı güçlü bir adım attık. Utanmadan bunun bile karşısında duruyorlar. Demagoji yapmayın. Sözde çevrecilerin, sahte doğaseverlerin, iklim değişikliği diye bir derdi olmayanların; çöp, çukur ve çamur ile anılanların bizi anlaması mümkün değildir. Siz laf üretmeye devam edin; biz, ülkemizi kalkındırıp daha yeşil bir hale getirecek, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koydukları 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedeflerine mutlaka ulaşacağız."

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