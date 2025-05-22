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Bakan Yumaklı, "3. Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi"ne video mesaj yolladı

Bakan Yumaklı, "Korunan alanlarımızı bilimsel temelli stratejilerle artırıyor, türlerimizin izlenmesini ve korunmasını ileri teknolojilerle destekliyor, geleneksel bilgiyi kayıt altına alarak, kültürel mirasımızı da koruyoruz." ifadesini kullandı.

Mustafa Çalkaya  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
Bakan Yumaklı, "3. Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi"ne video mesaj yolladı

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, doğayı toplumun tüm kesimleriyle işbirliği içinde yönetmeye çalıştıklarını belirterek, "Korunan alanlarımızı bilimsel temelli stratejilerle artırıyor, türlerimizin izlenmesini ve korunmasını ileri teknolojilerle destekliyor, geleneksel bilgiyi kayıt altına alarak, kültürel mirasımızı da koruyoruz." ifadesini kullandı.

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Yumaklı, Bakanlığa bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin katkılarıyla Van'da düzenlenen "3. Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi"ne video mesaj gönderdi.

Organizasyonun, akademik temelli olmasının ötesinde ülkenin doğayı koruma politikalarına yön veren bir buluşma haline geldiğine işaret eden Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün aynı zamanda 22 Mayıs Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü. Bu özel gün, kongrenize ev sahipliği yapan kadim Van şehrimizde, doğa ile insanın uyumunu daha güçlü bir biçimde konuşmamıza imkan sunuyor. Bu yıl tüm dünyada Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü, 'Doğa ile Uyum ve Sürdürülebilir Kalkınma' temasıyla kutlanıyor. Bu önemli gün, doğa ile kurduğumuz ilişkiye dair farkındalığı daha da derinleştirmemiz gerektiğini bizlere hatırlatıyor."

Anadolu parsının görüntüsünü de paylaştı

Yumaklı, biyolojik çeşitliliğin yalnızca bir çevre meselesi olarak değil, gıda güvenliğinin, iklim direncinin, kalkınma hedeflerinin ve gelecek kuşaklara bırakılacak yaşam kalitesinin temeli olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

Bakanlık olarak doğayı sadece korumakla kalmadıklarını onu, bilimden ve teknolojiden istifade ederek, toplumun tüm kesimleriyle işbirliği içinde yönetmeye çalıştıklarını bildiren Yumaklı, "Bu çerçevede, korunan alanlarımızı bilimsel temelli stratejilerle artırıyor, türlerimizin izlenmesini ve korunmasını ileri teknolojilerle destekliyor, yaban hayatı rehabilitasyon merkezlerimizi yaygınlaştırıyor, geleneksel bilgiyi kayıt altına alarak, kültürel mirasımızı da koruyoruz." ifadelerini kullandı.

Kongrede oluşacak fikir ve önerilerin yeni politikaların önünü açacağına dikkati çeken Yumaklı, doğayı korumanın geleceği korumak olduğunu vurguladı.

Bakan Yumaklı, Anadolu Parsına ilişkin bir görüntüyü de paylaştı.

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