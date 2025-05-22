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Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Merve Yıldızalp  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 16.07'de başladı.

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