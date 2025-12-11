Dolar
Edirne'de 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Edirne-Havsa D-100 kara yolunda 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Cihan Demirci  | 11.12.2025 - Güncelleme : 11.12.2025
Edirne'de 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Edirne

Edirne-Havsa D-100 kara yolunun 32. kilometresi, Sazlıdere köyü yakınlarında 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yolun bir bölümü, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

