Edirne'de 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Edirne-Havsa D-100 kara yolunda 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Edirne
Edirne-Havsa D-100 kara yolunun 32. kilometresi, Sazlıdere köyü yakınlarında 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kapanan yolun bir bölümü, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.