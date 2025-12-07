Dolar
42.54
Euro
49.57
Altın
4,196.45
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,007.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sarıyer Uskumruköy’de kuvvetli yağış nedeniyle yolun çökmesi sonucu kamyonet dereye düştü.
logo
Yaşam

Sağlık ekipleri hayat kurtarmak için zorlu şartlarda saniyelerle yarışıyor

Kırklareli'nde görev yapan sağlık ekipleri, hayat kurtarmak için zorlu şartlarda saniyelerle yarışıyor.

Özgün Tiran  | 07.12.2025 - Güncelleme : 07.12.2025
Sağlık ekipleri hayat kurtarmak için zorlu şartlarda saniyelerle yarışıyor Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Yıldız Dağları eteklerindeki Kofçaz ilçesinde görev yapan sağlık ekipleri, her koşulda hastaların imdadına koşuyor.

Sağlık ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların ardından en kısa sürede hastalara ulaşmak için yoğun çaba harcıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kış şartlarının zorlu geçtiği bölgede ekipler, 16 köye acil sağlık hizmeti sunuyor.

Saniyelerle yarışıp köylere ulaşan ekipler, hastalara ilk müdahaleyi yapıp hastaneye nakillerini sağlıyor.

Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görevli paramedik Özge Pazar, Fikret Yılmaz ve Veli Dilsiz, gece gündüz demeden hastalara hizmet vermek için çaba gösteriyor.

Ekipler, sağlık hizmetlerinin aksamaması için en ücra köylerde yaşayan vatandaşlara kesintisiz hizmet sağlıyor.

"Birçok duyguyu bir arada yaşayabiliyoruz"

Yaklaşık 5 yıldır görev yapan Veli Dilsiz, AA muhabirine, çocukluk hayali olan mesleğini severek yaptığını söyledi.

İnsanların yaralarına merhem olabilmek için gece gündüz demeden görev yaptığını belirten Dilsiz, gelen her ihbara hızla ulaşmaya çalıştıklarını ifade etti.

Hastalara ulaşmak için saniyelerle yarıştıklarını vurgulayan Dilsiz, özellikle bölgedeki kış şartlarının kendilerini zorladığını kaydetti.

Önemli bir görev yaptıklarını dile getiren Dilsiz, "Birçok duyguyu bir arada yaşayabiliyoruz. Vatandaşlarımızı hayata döndürmenin verdiği sevinç, onlara bir can olmanın verdiği sevinç bambaşka bir duygu." diye konuştu.

"Zor bir meslek çünkü saniyelerle yarışıyoruz"

Paramedik Özge Pazar da yaklaşık 1,5 yıldır görev yaptığını belirtti.

Annesinin yönlendirmesiyle paramedik olduğunu anlatan Pazar, kırsalda görev yapmanın kendisine ayrı bir heyecan ve mutluluk verdiğini kaydetti.

Vatandaşların kendilerine her konuda yardımcı olduğunu ifade eden Pazar, "Zor bir meslek çünkü saniyelerle yarışıyoruz, hızlı da olmamız gerekiyor. Yüksek stres altındayız aynı zamanda. Hem hızlı olup hem de yüksek stres altında doğru karar vermemiz gerekiyor. Bu da zorlayıcı oluyor." dedi.

Ambulansın girmediği yerlere yürüyerek gittiklerini ifade eden Pazar, tüm zorlukları aşarak vatandaşların yardımına koştuklarını kaydetti.

Bir vatandaşın, kendilerine teşekkür etmesinin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Pazar, lisede sağlık hizmetleri alanında eğitim gördüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Liseden beri bu meslekteyim. Hayatımın belirli bir bölümünü bu mesleğe adayınca sanki başka bir meslek yapamayacakmışım gibi hissediyorum çünkü üniversitede matematik öğretmenliği okurken buraya atandım, bir mesleği bıraktım ve bir mesleğe geçtim, bundan hiç pişman değilim. Sanırım aynı tercihi yapma şansım olsa tekrar paramedik olmayı seçerdim."

Paramedik Fikret Yılmaz ise 6 yıldır yaz kış, yağmur çamur demeden her koşulda görev yaptığını kaydetti.

Mesleğini çok sevdiğini belirten Yılmaz, özellikle kar yağdığı zaman ulaşımda zorluk yaşadıklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri: İran’la yapıcı ilişkiler geliştirmek istiyoruz
Macaristan Başbakanı Orban yarın Türkiye'ye gelecek
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Taylan hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi
Türkiye-Macaristan Ortak İstişare Mekanizması'nın Birinci Toplantısı yarın İstanbul'da yapılacak
Sarıyer'de yolun çökmesi sonucu pikap ile kamyonet dereye düştü

Benzer haberler

Sağlık ekipleri hayat kurtarmak için zorlu şartlarda saniyelerle yarışıyor

Sağlık ekipleri hayat kurtarmak için zorlu şartlarda saniyelerle yarışıyor

Ağrı'da sağlık ekipleri zorlu kış şartlarında hastalara ulaşmak için göreve hazır

Engelli çift halterle hayata daha güçlü tutunuyor

Trakya'da unutulmaya yüz tutan "Kasım Devesi" geleneği bazı köylerde yaşatılıyor

Trakya'da unutulmaya yüz tutan "Kasım Devesi" geleneği bazı köylerde yaşatılıyor
Su kanalında yüzmeyi öğrendi, sırtüstü yarışlarında rakiplerine şans tanımıyor

Su kanalında yüzmeyi öğrendi, sırtüstü yarışlarında rakiplerine şans tanımıyor
İbrahim öğretmen öğrencilere çevre dostu projelerle ilham veriyor

İbrahim öğretmen öğrencilere çevre dostu projelerle ilham veriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet