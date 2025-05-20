Arıcılara geçen yıl 984,6 milyon lira destekleme ödemesi yapıldı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeni destekleme modeliyle geçen yıl 81 bin 114 bal üreticisine 7 milyon 944 bin 985 arılı kovan için 984 milyon 628 bin 244 lira destekleme ödemesi yaptıklarını bildirdi.
Ankara
Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Arı Günü'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.
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Verdikleri desteklerle arıcılık sektörünün güçlendiğini, üreticinin kazandığını vurgulayan Yumaklı, "Yeni destekleme modelimizle 2024 yılında 81 bin 114 üreticimize 7 milyon 944 bin 985 arılı kovan için 984 milyon 628 bin 244 lira destekleme ödemesi yaptık. Hem üretim kapasitesini hem de üreticimizin gelirini artırıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda üreticimizin daima yanındayız." ifadelerini kullandı.
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🐝 Arıcılık sektörü güçleniyor, üreticimiz kazanıyor.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) May 20, 2025
Yeni destekleme modelimizle 2024 yılında:
🔹 81.114 üreticimize
🔹 7.944.985 arılı kovan için
🔹 984.628.244 TL destekleme ödemesi yaptık.
📈 Hem üretim kapasitesini hem de üreticimizin gelirini artırıyoruz.… pic.twitter.com/imAtHTQKxd