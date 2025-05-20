Dolar
38.83
Euro
43.78
Altın
3,275.67
ETH/USDT
2,478.80
BTC/USDT
104,663.00
BIST 100
9,542.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Arıcılara geçen yıl 984,6 milyon lira destekleme ödemesi yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeni destekleme modeliyle geçen yıl 81 bin 114 bal üreticisine 7 milyon 944 bin 985 arılı kovan için 984 milyon 628 bin 244 lira destekleme ödemesi yaptıklarını bildirdi.

Hülya Ömür Uylaş  | 20.05.2025 - Güncelleme : 20.05.2025
Arıcılara geçen yıl 984,6 milyon lira destekleme ödemesi yapıldı

Ankara

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Arı Günü'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Verdikleri desteklerle arıcılık sektörünün güçlendiğini, üreticinin kazandığını vurgulayan Yumaklı, "Yeni destekleme modelimizle 2024 yılında 81 bin 114 üreticimize 7 milyon 944 bin 985 arılı kovan için 984 milyon 628 bin 244 lira destekleme ödemesi yaptık. Hem üretim kapasitesini hem de üreticimizin gelirini artırıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda üreticimizin daima yanındayız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT Başkanı Kalın, Suriye'de Cumhurbaşkanı Şara ve heyetiyle görüştü
Hatay Büyükşehir Belediyesi 150 memur alımı yapacak
Türkiye, dünyada en çok Mavi Bayrak plajına sahip 3. ülke oldu
Minguzzi cinayetinde kullanılan bıçakla ilgili tutuklu sanık hakkında takipsizlik kararı
İlim Yayma Ödülleri'ne başvurular başladı

Benzer haberler

Arıcılara geçen yıl 984,6 milyon lira destekleme ödemesi yapıldı

Arıcılara geçen yıl 984,6 milyon lira destekleme ödemesi yapıldı

Bakan Yumaklı: Tohumculuk konusunda faaliyet gösteren firma sayısı 1117'ye çıktı

Bal arıları, yarım kilogram bal üretmek için yaklaşık 2 milyon çiçek geziyor

Ankara'da süt ürünleri üretimi ve satışı yapan 39 işletmeye denetim

Ankara'da süt ürünleri üretimi ve satışı yapan 39 işletmeye denetim
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Yedigöze Sulama Projesi tamamlandığında 100 bin kişiye istihdam sağlamış olacak

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Yedigöze Sulama Projesi tamamlandığında 100 bin kişiye istihdam sağlamış olacak
Bakan Yumaklı: 4. Tarım Orman Şurası sonuç bildirgesinde 86 karar yer aldı

Bakan Yumaklı: 4. Tarım Orman Şurası sonuç bildirgesinde 86 karar yer aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet