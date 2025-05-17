Dolar
38.85
Euro
43.37
Altın
3,201.12
ETH/USDT
2,471.00
BTC/USDT
102,931.00
BIST 100
9,668.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Altunizade-Ferah Mahallesi, Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı Şantiye Programı’nda konuşuyor.
logo
Ekonomi

Ankara'da süt ürünleri üretimi ve satışı yapan 39 işletmeye denetim

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Ankara'daki toptancılar sitesinde süt ve süt ürünleri üretimi ve satışı yapan 39 işletmeye eş zamanlı gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uyulmadığı gerekçesiyle 40 ton ürünün satışının önlendiğini bildirdi.

Sehernur Karsu  | 17.05.2025 - Güncelleme : 17.05.2025
Ankara'da süt ürünleri üretimi ve satışı yapan 39 işletmeye denetim

Ankara

İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların güvenilir gıdaya erişiminin en büyük öncelikleri olduğuna dikkati çekti.

Ankara'daki toptancılar sitesinde süt ve süt ürünleri üretimi ve satışı yapan 39 işletmeye eş zamanlı denetim gerçekleştirdiklerini belirten Yumaklı, denetimlerde, tüketici sağlığını tehlikeye düşüren durumlar ile taklit ve tağşiş hususlarının araştırıldığını, ürünlerin ilgili mevzuata uygunluğunun kontrol edildiğini aktardı.

Yumaklı, denetimlerle tüketicilerin güvenilir gıdaya erişim hakkını korurken, kurallara uyan işletmelerin de yanında yer aldıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Etiket bilgisi eksikliği-yanlışlığı, izlenebilirliğin sağlanamaması, bozulmuş-küflenmiş ürünlerin satışa sunulması, uygunsuz depolama koşulları gibi nedenlerle 40 ton ürünün satışı önlendi. Kanuna aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen işletmelere 40 yasal işlem uygulandı. Bu süreçte özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kırmızı çizgimiz olan güvenilir gıda için denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İETT otobüsünden akan mazot nedeniyle çok sayıda araç kaza yaptı
Marmara'da nisan yağışları uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 18 azaldı
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı soruşturmasında sona gelindi
Motokuryeler eğitimle mesleğe girişe ve yeni düzene odaklandı
İzlanda Dışişleri Bakanı Katrin Gunnarsdottir'den Türkiye'nin dünya barışındaki rolüne övgü

Benzer haberler

Ankara'da süt ürünleri üretimi ve satışı yapan 39 işletmeye denetim

Ankara'da süt ürünleri üretimi ve satışı yapan 39 işletmeye denetim

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Yedigöze Sulama Projesi tamamlandığında 100 bin kişiye istihdam sağlamış olacak

İstanbul polisinden "huzur" uygulaması

Bakan Yumaklı: 4. Tarım Orman Şurası sonuç bildirgesinde 86 karar yer aldı

Bakan Yumaklı: 4. Tarım Orman Şurası sonuç bildirgesinde 86 karar yer aldı
Hazine ve Maliye Bakanlığından tasarruf tedbirlerine sıkı denetim

Hazine ve Maliye Bakanlığından tasarruf tedbirlerine sıkı denetim
Yurt genelinde "Orman Benim" kampanyası düzenlendi

Yurt genelinde "Orman Benim" kampanyası düzenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet