Ankara'da süt ürünleri üretimi ve satışı yapan 39 işletmeye denetim
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Ankara'daki toptancılar sitesinde süt ve süt ürünleri üretimi ve satışı yapan 39 işletmeye eş zamanlı gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uyulmadığı gerekçesiyle 40 ton ürünün satışının önlendiğini bildirdi.
Ankara
İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların güvenilir gıdaya erişiminin en büyük öncelikleri olduğuna dikkati çekti.
🔍 Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya erişimi en büyük önceliğimiz.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) May 17, 2025
📍Ankara’daki toptancılar sitesinde, süt ve süt ürünleri üretimi ve satışı yapan3️⃣9️⃣ işletmeye eş zamanlı denetim gerçekleştirdik.
Denetimlerde tüketici sağlığını tehlikeye düşüren durumlar, taklit ve tağşiş… pic.twitter.com/RBa7ageqnH
Ankara'daki toptancılar sitesinde süt ve süt ürünleri üretimi ve satışı yapan 39 işletmeye eş zamanlı denetim gerçekleştirdiklerini belirten Yumaklı, denetimlerde, tüketici sağlığını tehlikeye düşüren durumlar ile taklit ve tağşiş hususlarının araştırıldığını, ürünlerin ilgili mevzuata uygunluğunun kontrol edildiğini aktardı.
Yumaklı, denetimlerle tüketicilerin güvenilir gıdaya erişim hakkını korurken, kurallara uyan işletmelerin de yanında yer aldıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Etiket bilgisi eksikliği-yanlışlığı, izlenebilirliğin sağlanamaması, bozulmuş-küflenmiş ürünlerin satışa sunulması, uygunsuz depolama koşulları gibi nedenlerle 40 ton ürünün satışı önlendi. Kanuna aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen işletmelere 40 yasal işlem uygulandı. Bu süreçte özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kırmızı çizgimiz olan güvenilir gıda için denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."
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