Dolar
38.01
Euro
42.09
Altın
3,043.74
ETH/USDT
1,470.50
BTC/USDT
77,495.00
BIST 100
9,414.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Osaka'da gerçekleştirilecek EXPO 2025 hazırlıklarına ilişkin İstanbul'da basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

Bakan Uraloğlu, Meta'nın Instagram'da 16 yaş altı kullanıcılara yönelik kararını değerlendirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Amerikan teknoloji şirketi Meta'nın Instagram platformunda 16 yaş altı kullanıcıların ebeveyn izni olmadan canlı yayın yapamaması kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Mehmet Can Toptaş  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
Bakan Uraloğlu, Meta'nın Instagram'da 16 yaş altı kullanıcılara yönelik kararını değerlendirdi

Ankara

Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meta'nın sosyal medya hesabından duyurduğu kararı alıntılayarak değerlendirmede bulundu.

AK Parti hükümetleri olarak, çocukların ve gençlerin dijital mecralarda güvenliğini sağlamanın en öncelikli konularından biri olduğuna işaret eden Uraloğlu, titizlikle çalıştıkları "sosyal medya yaş kısıtlaması taslağı"na paralel olarak, Meta'nın söz konusu kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Uraloğlu, "Bu karar, Bakanlık olarak yürüttüğümüz kapsamlı çalışmaların uluslararası platformlarca dikkate alındığını ve politikalarımızın küresel ölçekte karşılık bulduğunu göstermesi açısından son derece kıymetli." ifadelerini kullandı.

Ebeveyn onayı olmadan canlı yayın yapılamamasının ve şüpheli müstehcenlik içeren görsellerin otomatik olarak bulanıklaştırılmasının, çevrim içi riskleri en aza indirmeyi hedefleyen çok önemli adımlar olduğunu vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çocuklarımızın dijital alanda güçlü, özgür ama aynı zamanda güvenli bir şekilde var olabilmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Ulusal düzeyde koruyucu dijital politikalar üretmeye ve küresel teknoloji devleriyle işbirliği içinde hareket etmeye devam edeceğiz. Bu alandaki kararlılığımız sayesinde sadece Türkiye'de değil, dünyada da standartları belirleyen bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz."

Ebeveyn izni gerekecek

Meta, Instagram platformundaki "Teen Accounts"a (Genç Hesapları) ilişkin yenilikleri duyurmuştu.

Kuruluştan yapılan açıklamada, 16 yaş altı kullanıcıların ebeveyn izni olmadan "canlı yayın" özelliğini kullanamayacağı ve özel mesajlarda "otomatik bulanıklaştırma" özelliğini kapatamayacağı belirtilmişti.

Ayrıca, "Teen Accounts" özelliğinin Facebook ve Messenger'a da genişletileceği kaydedildi.

Yeniliklerin birkaç ay içinde ilk olarak ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya'da deneneceği bilgisi de verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Göktaş: (Doğum yardımı ödemeleri) Değerlendirme sürecinden sonra annelerimizin hesabına yatıracağız
Samsun'un yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul ve Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı
Hayvansal menşeli parça bulunan ürünlerin hangi hayvandan üretildiği tüketicilere bildirilecek

Benzer haberler

Bakan Uraloğlu, Meta'nın Instagram'da 16 yaş altı kullanıcılara yönelik kararını değerlendirdi

Bakan Uraloğlu, Meta'nın Instagram'da 16 yaş altı kullanıcılara yönelik kararını değerlendirdi

Instagram platformunda, 16 yaşının altındakiler ebeveyn izni olmadan "canlı yayın" açamayacak

Ramazan Bayramı'nı da kapsayan tatil döneminde havalimanlarını 6,1 milyon yolcu kullandı

Başakşehir-Kayaşehir metro hattında 2 yılda 22 milyondan fazla yolcuya hizmet verildi

Başakşehir-Kayaşehir metro hattında 2 yılda 22 milyondan fazla yolcuya hizmet verildi
Zuckerberg'in, Beyaz Saray yakınlarında 23 milyon dolarlık malikane satın aldığı ortaya çıktı

Zuckerberg'in, Beyaz Saray yakınlarında 23 milyon dolarlık malikane satın aldığı ortaya çıktı
İnternete cep telefonundan bağlananların oranı yüzde 96,9'u buldu

İnternete cep telefonundan bağlananların oranı yüzde 96,9'u buldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet