Ekonomi

BTK ile Türk Telekom arasındaki anlaşmayla sabit hizmetler imtiyazı 2050'ye kadar uzatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Türk Telekom arasında yapılan anlaşma ile sabit hizmetler imtiyazının 2050'ye kadar uzatıldığını bildirdi.

Cüneyt Kemal Özkök  | 27.08.2025 - Güncelleme : 27.08.2025
Ankara

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, BTK ile Türk Telekom arasında varılan anlaşmayla Türk Telekom'un sabit hizmetler imtiyazının 2050 yılına kadar uzatıldığını belirtti.

Türkiye'nin sabit hizmetler altyapısı imtiyazının, büyük bir titizlik ve hassasiyetle yürütülen çalışmalar ile sonuçlandırıldığını vurgulayan Uraloğlu, "Yapılan anlaşma, belirlenen imtiyaz süresi boyunca yapılacak olan sabit altyapı ve hizmet yatırımları ile birlikte ülke ekonomisine 20 milyar dolarlık doğrudan katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, imtiyazın yenilenmesi ile birlikte Türkiye'nin dijital dönüşümünde yeni bir döneme adım atıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Anlaşma kapsamında Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğunda kritik olan sabit altyapı yatırımlarının sürekli kılınmasını sağlayacak bir model oluşturuldu. İmtiyazın yenilenmesi hem Türkiye ekonomisine hem de ülkemizin dijitalleşme yolculuğuna büyük katkı sağlayacak."

Türk Telekom'un hisselerinin yüzde 25'inin Hazine ve Maliye Bakanlığına, yüzde 60'ının ise Türkiye Varlık Fonuna ait olduğunu anımsatan Bakan Uraloğlu, "Türk Telekom'un sabit iletişim altyapısı, aynı zamanda Türkiye'nin altyapısıdır. Bu nedenle Türk Telekom'un yaptığı her yatırım, doğrudan Türkiye'nin kazanımıdır." değerlendirmesinde bulundu.


BTK ile Türk Telekom arasındaki anlaşmayla sabit hizmetler imtiyazı 2050'ye kadar uzatıldı

