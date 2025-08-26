Dolar
41.03
Euro
47.86
Altın
3,377.80
ETH/USDT
4,415.20
BTC/USDT
109,683.00
BIST 100
11,521.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir’in Seferihisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
logo
Ekonomi

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 9 yılda 70 milyar lira tasarruf sağlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 9 yılda zamandan ve akaryakıttan toplam 70 milyar lira tasarruf sağladıklarını belirterek, "Çevreye zararlı karbon emisyonunu 123 bin ton azalttık." ifadesini kullandı.

Cüneyt Kemal Özkök  | 26.08.2025 - Güncelleme : 26.08.2025
Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 9 yılda 70 milyar lira tasarruf sağlandı

Ankara

Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılışının 9. yıl dönümüne ilişkin açıklama yaptı.

Köprünün, 26 Ağustos 2016'da hizmete açıldığını belirten Uraloğlu, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 9 yılda zamandan 68 milyar lira, akaryakıttan ise 2 milyar lira olmak üzere toplam 70 milyar lira tasarruf sağladık. Çevreye zararlı karbon emisyonunu 123 bin ton azalttık." bilgisini verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Uraloğlu, İstanbul Avrupa yakasında Sarıyer ile Anadolu yakasında Beykoz arasında konumlanan köprünün, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında inşa edildiğini bildirdi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ileri teknoloji ve uzmanlığı bir araya getirdiğine işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"1408 metrelik ana açıklığa sahip Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün toplam boyu kenar açıklıklarıyla birlikte 2 bin 164 metreye ulaşıyor. 59 metre genişliğindeki köprümüzün, kule yüksekliği ise 330 metre uzunluğunda."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Türkiye'deki doğum ve nüfus oranlarını değerlendirdi
Küçükçekmece'de kağıt atıkların toplandığı depoda yangın çıktı
MSB'den, Büyük Taarruz'a ilişkin videolu paylaşım
İzmir'in Seferihisar ilçesinde orman yangını çıktı
İstanbul Boğazı'ndaki yarışmada kaybolan Rus yüzücüyü arama çalışmaları sürüyor

Benzer haberler

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 9 yılda 70 milyar lira tasarruf sağlandı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 9 yılda 70 milyar lira tasarruf sağlandı

TÜRKSAT Güneş Enerjisi Santrali, ilk yılında 82 milyon lira tasarruf sağladı

Bakan Uraloğlu: Sadece Türkiye'nin değil, tüm Güney Kafkasya'nın ve Avrasya'nın geleceğine damga vuruyoruz

Trabzon'a İstiklal Madalyası Takdim Töreni yapıldı

Trabzon'a İstiklal Madalyası Takdim Töreni yapıldı
Yatırım bedeli 110 milyar lira olan Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı'nın temeli bugün atılıyor

Yatırım bedeli 110 milyar lira olan Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı'nın temeli bugün atılıyor
Antalya Havalimanı'nda kırılan rekor Next Sosyal'den duyuruldu

Antalya Havalimanı'nda kırılan rekor Next Sosyal'den duyuruldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet