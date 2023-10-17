Dolar
27.92
Euro
29.48
Altın
1,923.74
ETH/USDT
1,584.20
BTC/USDT
28,450.00
BIST 100
7,915.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız.
logo
Gündem

Bakan Özhaseki: Adıyaman'da toplam 82 bin 203 bağımsız bölüm yapıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Adıyaman'a 41 bin 171 afet konutu, 23 bin 640 köy evi, 17 bin 392'si depo-ahır ve iş yeri olmak üzere toplam 82 bin 203 bağımsız bölüm yapılacağını bildirdi.

Özcan Yıldırım  | 17.10.2023 - Güncelleme : 17.10.2023
Bakan Özhaseki: Adıyaman'da toplam 82 bin 203 bağımsız bölüm yapıyoruz

Ankara

Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adıyaman'da depremlerin ardından yapımına başladıkları 41 bin 292 afet konutu ve köy evinin önemli bir bölümünde son aşamaya geldiklerini belirtti.

Adıyaman'da yapımı tamamlanacak konutların kasım ayından itibaren teslim edileceğini kaydeden Özhaseki, ilde Yerinde Dönüşüm Projesi'ne başvurusu yapılan 19 bin 872 konut ile ilgili çalışmalarının da devam ettiğini duyurdu.

Adıyaman'da 41 bin 171 afet konutu, 23 bin 640 köy evi, 17 bin 392'si depo-ahır ve iş yeri olmak üzere toplam 82 bin 203 bağımsız bölümün yapılacağı bilgisini paylaşan Özhaseki, paylaşımında Adıyaman'da yatay ve yöresel mimariye uygun inşa edilen afet konutları ile köy evlerinin görüntülerinin yer aldığı videoya da yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan: (İsrail-Filistin) Bu savaştan daha büyük savaşlar çıkabileceği gibi tarihi bir barış da çıkabilir
Bakan Özhaseki: Adıyaman'da toplam 82 bin 203 bağımsız bölüm yapıyoruz
Bakan Uraloğlu, 21 yıl önce makamına mektup yazan PTT çalışanı Keskin'i aradı
Sultangazi Belediye Başkanı Dursun: İstanbul'a "Sultanşehir Kültür Adası" projesi kazandırılacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 5 ildeki raylı sistem projelerine dair bazı işleri devraldı

Benzer haberler

Bakan Özhaseki: Adıyaman'da toplam 82 bin 203 bağımsız bölüm yapıyoruz

Bakan Özhaseki: Adıyaman'da toplam 82 bin 203 bağımsız bölüm yapıyoruz

Depremin yıktığı Hatay'da, Yerinde Dönüşüm Projesi'ne başvuru 108 bini aştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki aylardan itibaren deprem konutlarının hak sahiplerine teslimine başlayacağız

Osmaniye Sumbas'ta yapımı süren 190 deprem konutunun aralıkta teslimi planlanıyor

Osmaniye Sumbas'ta yapımı süren 190 deprem konutunun aralıkta teslimi planlanıyor
Bakan Özhaseki depremzede aileyi yeni evinde ziyaret etti

Bakan Özhaseki depremzede aileyi yeni evinde ziyaret etti
Emine Erdoğan'dan Hatay ve Adıyaman'da temeli atılan çocuk evlerine ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan'dan Hatay ve Adıyaman'da temeli atılan çocuk evlerine ilişkin paylaşım
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet