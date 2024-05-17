Dolar
32.29
Euro
35.02
Altın
2,383.42
ETH/USDT
3,031.80
BTC/USDT
66,188.00
BIST 100
10,505.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Lahey Uluslararası Adalet Divanı’nda, Güney Afrika'nın İsrail ile ilgili 10 Mayıs tarihli ek geçici tedbir talebine ilişkin duruşma gerçekleşiyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Düzce’de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Kültür

Tharsa Antik Kenti'nde Roma dönemine tarihlenen oda mezar bulundu

Adıyaman'daki Tharsa Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında, Roma dönemine tarihlenen oda mezar bulundu.

Orhan Pehlül  | 17.05.2024 - Güncelleme : 17.05.2024
Tharsa Antik Kenti'nde Roma dönemine tarihlenen oda mezar bulundu Fotoğraf: Ali Gazel / AA

Adıyaman

Roma dönemine ait ve içerisinde kaya mezarı bulunan Kuyulu Köyü sınırlarındaki antik kentte kazı ve temizlik çalışmaları 20 işçiyle sürüyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde roma dönemine ait oda mezara rastlanıldı.

Adıyaman Müze Müdür Yardımcısı Mustafa Çelik, gazetecilere, kentin bir açık hava müzesi olduğunu söyledi.

Tharsa Antik Kenti'nde yapılan kazı ve temizlik çalışmalarında oda mezar bulduklarını anlatan Çelik, şöyle konuştu:

"Burada bu yıl kazı ve temizlik çalışmalarına başladık. Kazı sırasında 1 ana mekan ve 3 arkosoliumdan oluşan oda mezar tespit ettik. Giriş kısmında bukranion olarak tabir ettiğimiz boğa kabartması bulunuyor. Orta kısımda girlant ve rozetler bulunmakta. Bu antik kentin, bulduğumuz bu tür oda mezarlarla turizm cazibesi haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Işıkhan: Raporlu kronik Hepatit B ve D, diyabet ve kardiyoloji ilaçları aile hekimlerince yazılabilecek
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, teknoloji startup'larıyla Paris'e çıkarma yapacak
Ankara'da engelliler bir günlük temsili askerlik yaptı
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye bağımsız bir Filistin devleti için bütün gücüyle mücadele edecek

Benzer haberler

Tharsa Antik Kenti'nde Roma dönemine tarihlenen oda mezar bulundu

Tharsa Antik Kenti'nde Roma dönemine tarihlenen oda mezar bulundu

Adıyaman'ın "yıkılan çehresi" yenileniyor

Adıyaman'da ilk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

22 yıldır işçi olduğu belediyeye başkan seçildi, kazma kürekle çalışmaya devam ediyor

22 yıldır işçi olduğu belediyeye başkan seçildi, kazma kürekle çalışmaya devam ediyor
Adıyaman'daki Tharsa Antik Kenti'nde kazı ve temizlik çalışmaları başladı

Adıyaman'daki Tharsa Antik Kenti'nde kazı ve temizlik çalışmaları başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet