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Kültür

Perre Antik Kenti'ndeki cennet tasvirli mozaik ziyaretçilerini bekliyor

Komagene Krallığı'nın 5 büyük kentinden biri olan Perre Antik Kenti'nde tek parça halinde sergilenen 155 metrekarelik cennet tasvirli mozaik, ziyaretçilerini bekliyor.

Orhan Pehlül  | 18.05.2024 - Güncelleme : 18.05.2024
Perre Antik Kenti'ndeki cennet tasvirli mozaik ziyaretçilerini bekliyor Fotoğraf: Ali Gazel/AA

Adıyaman

Roma döneminin izlerini taşıyan 1500 yıllık mozaik, tek parça halindeki en büyük mozaiklerden biri olma özelliğini taşıyor.

Mozaiğin ortasında cennet kompozisyonu, asma yapraklarından otlanan yaban keçileri ve çeşitli kuş figürleri yer alıyor.

Adıyaman Müzesi Müdür Yardımcısı Mustafa Çelik, AA muhabirine, 2009 yılındaki kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan mozaiğin 155 metrekarelik alanla çok kıymetli bir eser olduğunu anlattı.

Çevre düzenlemelerinin ardından mozaiğin 2018 yılından itibaren sergilenmeye başladığını dile getiren Çelik, "Üst kısmı koruma amaçlı çelik konstrüksiyon ile kapatılmış durumda. Daha sonra restorasyon işlemleri tamamlandı ve ziyarete açıldı." dedi.

"Her gün Perre ören yerinde ziyaretçilerin uğrayacağı daha çok alan açılmaktadır"

Bölgeyi gezmeye gelen yerli ve yabancı turistlerin mozaiklere büyük ilgi gösterdiğine işaret eden Çelik, şöyle konuştu:

"Mozaiklik alanın orta sahnesinde cennet sahnesi olarak tasvir ettiğimiz bir sahne yer almakta. Burada asma yaprakları arasında yaban keçileri otlanmakta ve çeşitli kuş figürleri yer almaktadır. Dış bordürde ise kalp ve benzeri geometrik şekillerden oluşturulan bir dış bordür mevcut.

Son yıllarda özellikle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken bu alana gün geçtikçe ilgi artmakta. Aynı zamanda ülkemize gelen veya şehrimize gelen yerli ve yabancı turistlerin bu alanı da görmeden ayrılmamalarını temenni ediyoruz. Perre Antik Kenti'nde aynı şekilde yine temizlik ve kazı çalışmaları sürüyor. Her gün Perre ören yerinde ziyaretçilerin uğrayacağı daha çok alan açılmaktadır."


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