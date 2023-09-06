Dolar
26.82
Euro
28.83
Altın
1,925.78
ETH/USDT
1,633.30
BTC/USDT
25,736.00
BIST 100
8,231.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Orta Vadeli Program’ı Tanıtım Toplantısı’nda konuşuyor.
logo
Gündem

Bakan Fidan: YPG terörünün meşru bir güçmüş gibi gösterilmesi son bulmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "YPG terörünün meşru bir güçmüş gibi gösterilmesi son bulmalı. Olmazsa, (Deyrizor'da) gördüğümüz çatışmalar sadece bir başlangıç." dedi.

Ekip  | 06.09.2023 - Güncelleme : 06.09.2023
Bakan Fidan: YPG terörünün meşru bir güçmüş gibi gösterilmesi son bulmalı

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Avrupa Birliği Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Fidan, konuşmasında, (AB'den) İlişkilerimizin ilerlemesi için gerekli iradeyi sergilemelerini ve daha cesur davranabilmelerini istiyoruz." dedi.

Fidan, "Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik perspektifinde herhangi bir değişiklik yok. Bu çok güçlü bir politik irade." şeklinde konuştu.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden Batı Anadolu'daki bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi'nin ailesine taziye mesajı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: İstanbul'daki selde yaralanan 31 kişiden 8'inin tedavisi sürüyor
Bakan Fidan: YPG terörünün meşru bir güçmüş gibi gösterilmesi son bulmalı
Sele karşı dere ağızlarında dip taraması yapılıyor

Benzer haberler

Bakan Fidan: YPG terörünün meşru bir güçmüş gibi gösterilmesi son bulmalı

Bakan Fidan: YPG terörünün meşru bir güçmüş gibi gösterilmesi son bulmalı

Bakan Bolat, AB Komiseri Varhelyi ile görüştü

AB, katı kurallar getireceği 6 teknoloji şirketini belirledi

AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Varhelyi'den Ankara ziyareti mesajı

AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Varhelyi'den Ankara ziyareti mesajı
Çin, AB ve ABD sıfır karbon teknolojilerinde küresel zirve yarışında

Çin, AB ve ABD sıfır karbon teknolojilerinde küresel zirve yarışında
Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet