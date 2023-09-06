Bakan Fidan: YPG terörünün meşru bir güçmüş gibi gösterilmesi son bulmalı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "YPG terörünün meşru bir güçmüş gibi gösterilmesi son bulmalı. Olmazsa, (Deyrizor'da) gördüğümüz çatışmalar sadece bir başlangıç." dedi.
Ankara
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Avrupa Birliği Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Dışişleri Bakanı Fidan, konuşmasında, (AB'den) İlişkilerimizin ilerlemesi için gerekli iradeyi sergilemelerini ve daha cesur davranabilmelerini istiyoruz." dedi.
Fidan, "Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik perspektifinde herhangi bir değişiklik yok. Bu çok güçlü bir politik irade." şeklinde konuştu.
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