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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Orta Vadeli Program’ı Tanıtım Toplantısı’nda konuşuyor.
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Dünya

AB Komisyonu Üyesi Varhelyi: AB-Türkiye ilişkilerini ilerletebileceğimizi düşünüyorum

AB Komisyonu Üyesi Varhelyi, "Ankara’da yeni hükümetin kurulmuş olmasıyla AB-Türkiye ilişkilerini ilerletebileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Muhammet Tarhan  | 06.09.2023 - Güncelleme : 06.09.2023
AB Komisyonu Üyesi Varhelyi: AB-Türkiye ilişkilerini ilerletebileceğimizi düşünüyorum

Ankara

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