Malatya'nın Akçadağ ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. -VTR-
Gündem

Bağcılar'da alt geçitte düşen beton parçaları trafikte tehlike oluşturdu

Bağcılar'da alt geçitte düşen beton parçaları trafiği tehlikeye düşürürken, bazı araçlarda da hasara yol açtı.

Hikmet Faruk Başer, Ersin Çetintaş  | 23.08.2025 - Güncelleme : 23.08.2025
Bağcılar'da alt geçitte düşen beton parçaları trafikte tehlike oluşturdu Fotoğraf: Oğuz Yeter/AA

İstanbul

Taşocağı Yolu Caddesi'ndeki alt geçitte kopan beton parçaları, trafiği tehlikeye düşürdü.

Sürücüler yerdeki parçaların üzerinden araçlarıyla geçmemek için uğraşırken, yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Bazı araçların üzerine de düşen beton parçaları hasara yol açtı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin düşen parçaları yoldan kaldırmasıyla trafik akışı normale döndü.

