Bağcılar'da 4 milyon liralık silahlı gasp güvenlik kamerasında
Bağcılar'da bir matbaa sahibinin 4 milyon lirasının silah zoruyla gasbedilmesine ilişkin 3 şüpheli yakalandı.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, F.K adlı matbaa sahibi, çalışanı G.K. ile İSTOÇ içerisindeki banka şubesinde 6 milyon liralık çeki bozdurdu.
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Para dolu iki çantayla başka bir banka şubesine gitmek üzere kaldırımda bekleyen ikilinin yanına maskeli ve silahlı iki şüpheli geldi.
Silahla havaya ateş açan şüpheliler, yaşanan kovalamaca sırasında içinde 4 milyon lira bulunan çantayı alarak kaçtı.
İhbar üzerine bölgede çalışma başlatan polis ekipleri, silahlı gasp olayına karışan şüphelilerden C.K. (20), M.A.S. (18) ve F.B'yi (21) kısa sürede paralarla birlikte yakaladı.
Olaya ilişkin bir şüphelinin de yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.
Bu arada, silahlı gasp anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.