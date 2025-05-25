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Yaşam

Polislerin uyuşturucuyla mücadeleyi anlatan tiyatro oyunu Uzunköprü'de sahnelendi

Edirne Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadelede ailenin rolüne dikkati çekmek amacıyla hazırlanan ve polislerin rol aldığı "Yarınlara Geç Kalmadan" adlı tiyatro oyunu, Uzunköprü'de seyirciyle buluştu.

Hakan Mehmet Şahin  | 25.05.2025 - Güncelleme : 25.05.2025
Polislerin uyuşturucuyla mücadeleyi anlatan tiyatro oyunu Uzunköprü'de sahnelendi Fotoğraf: Hakan Mehmet Şahin/AA

Edirne

Valilik öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun’un eşi ve polis memuru Aynur Karaburun’un öncülüğünde kurulan gönüllü tiyatro ekibi, Atatürk Kültür Merkezi’nde sahne aldı.

Tek perde ve 75 dakika süren oyunda, madde bağımlılığına sürüklenen bir gencin ailesiyle yaşadığı iletişim sorunları ve bu sürecin dramatik sonuçları çarpıcı bir dille işlendi.

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Oyunun sonunda İl Emniyet Müdürü Karaburun, oyuncuları sahnede tebrik ederek, "Uyuşturucuyla mücadele sadece sahada değil, bilinçlendirme çalışmalarıyla da sürüyor. Bir kişi dahi farkındalık kazanırsa mutlu oluruz." dedi.

Oyun, bugüne kadar Edirne'nin ilçeleri ve Kırklareli'de de sahnelenirken, bölge genelinde gösterimlerin devam edeceği belirtildi.

"Gençlere ulaşmalı"

İzleyiciler arasında yer alan lise öğrencisi Işıl Kıvırcık, AA muhabirine oyunun etkileyici olduğunu belirterek, "Uyuşturucu kullanan insanlar için güzel bir örnek olmuş, biz çok beğendik." dedi.

Mühendis Nagihan Karadavut, tiyatronun gençlere ulaşması gerektiğini vurguladı. Duygulanarak izlediğini ifade eden Karadavut, "Biz anne ve babalar elimizden geleni yapıyoruz ama bu tür oyunların çok daha etkili olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gizem Gürkan, oyun sayesinde kötü alışkanlıkların yıkıcı sonuçlarını bir kez daha fark ettiklerini ifade ederek, "Harika bir tiyatro izledik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Oyun hakkında

Emekli Emniyet Müdürü Feyzullah Aslan ve Nermin Ertürkmen’in kaleme aldığı oyunda, Murat adlı gencin aile içi iletişimsizlik nedeniyle yaşadığı yalnızlık ve bunun sonucunda düştüğü yanlış yollar anlatılıyor. Babasının ilgisizliğiyle kırılan Murat’ın hikayesi üzerinden toplumun her bireyine önemli sorumluluklar hatırlatılıyor.

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