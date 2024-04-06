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Azerbaycan Devlet Diaspora Komitesi Başkanı Muradov: Türkiye'deki derneklere destek vermeye her zaman hazırız

Azerbaycan Devlet Diaspora Komitesi Başkanı Fuad Muradov, Türkiye'deki Azerbaycan derneklerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Lale Bildirici Büyükkarakaya, Faruk Hanedar  | 06.04.2024 - Güncelleme : 06.04.2024
Azerbaycan Devlet Diaspora Komitesi Başkanı Muradov: Türkiye'deki derneklere destek vermeye her zaman hazırız Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

Muradov, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonunun (TADEF) düzenlediği programda dernek başkanları ve temsilcileriyle buluştu.

Programda konuşan Muradov, İstanbul'da faaliyet gösteren derneklerle görüşmeye geldiklerini belirterek, Türkiye'deki derneklere destek vermeye her zaman hazır olduklarını söyledi.

Derneklerin, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine katkı sunduğunu vurgulayan Muradov, Türkiye'de Azerbaycan Alimler Derneğinin kurulması kararının çok yerinde olduğunu kaydetti.

Muradov, iki ülke ilişkilerine dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasındaki dostluk ve kardeşlik, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin stratejik müttefiklik seviyesine yükselmesine sebep oldu. Bunun bariz numunesi Şuşa Beyannamesi'dir." diye konuştu.

TADEF Başkan Yardımcısı Perviz Memmedzade ise derneklerin Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine katkı sunduğunu belirterek, Türkiye'de Azerbaycan Alimler (Bilim İnsanları) Derneğinin kurulmasına karar verdiklerini söyledi.

Programa, Türkiye'de faaliyet gösteren Azerbaycan derneklerinin başkan ve temsilcileri ile Azerbaycanlı iş insanları katıldı.

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