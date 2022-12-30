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Aydın'da bir restorandaki patlamada 7 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Nazilli ilçesindeki bir restoranda meydana gelen patlamada 7 kişinin öldüğünü, biri ağır 5 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ferdi Uzun   | 30.12.2022
Aydın'da bir restorandaki patlamada 7 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Fotoğraf: Mehmet Ali Cintosun/AA

Aydın

Vali Aksoy, AA muhabirine, Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki bir döner restoranından 15.30 sıralarında ihbar geldiğini, ilk belirlemelere göre tüpteki arızaya müdahale sırasında patlamanın olduğunu söyledi.

Patlama nedeniyle 7 kişinin öldüğünü bildiren Aksoy, biri ağır 5 kişinin de yaralandığı aktardı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Aksoy, gazetecilere açıklamasında yangının söndürüldüğünü, yaralıların Nazilli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığını, cenazelerin ise hastanelere sevk edildiğini ifade etti.

Patlama sonucu çevredeki diğer iş yerlerinde bir hasar olmadığını söyleyen Aksoy şöyle konuştu:

"Çalışanın ilk beyanı var; tüpten bir koku geldiği, tüple ilgili bir yetkili kişinin değişim yaptığı sırada bir kokunun çıktığı, bazı insanları dışarı kendisinin çıkardığı, kısa bir süre sonra da patlamanın olduğu yönünde. Tabii olay yeri inceleme ve itfaiye bütün boyutlarıyla konuyu inceleyecek."

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise patlamada 16 yaşındaki bir kızın ağır yaralı olduğu bilgisinin kendilerine ulaştığını, olaydan dolayı çok üzgün olduklarını söyledi.

"Hiçbir şeyin farkında değildik"

Olayda hafif şekilde yaralanarak Nazilli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan restoran çalışanı Merve Bayar (24), AA muhabirine tüpün kaçak yaptığını, ne olduğunu anlamadıklarını ifade etti.

Bayar, şöyle konuştu:

"Kasiyerdim ben. Tüp değişimi esnasında oldu. Çok anlatacak bir şey yok, bir anda alev aldı, patladı. Ocak kısmında oldu, hepimiz de ocaktaydık zaten. Bir anda olduğu için hiçbir şeyin farkında değildik, kendimizi zor attık dışarı."

Öte yandan yüzü ve vücudunda yanıklar oluşan bir hastanın, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Nazilli Devlet Hastanesi önüne gelen ölenlerin bazı yakınları gözyaşı dökerken fenalık geçirenlere müdahale edildi.

Patlamaya ilişkin bir kişi gözaltına alındı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi, ilçe halkına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığının patlama hakkında adli soruşturma başlattığını ve 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini, olayın bütün yönleriyle soruşturulacağını kaydeden Bozdağ, "Patlamaya sebebiyet verdiği iddia edilen kişi gözaltına alınmıştır. Rabbimiz, insanımıza ve ülkemize böylesine acı hadiseleri bir daha yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

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