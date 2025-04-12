Avcılar'da durakta bekleyen metrobüse başka bir metrobüs çarptı
Avcılar'da durakta bekleyen bir metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüsün çarpması sonucu ilk bilgilere göre 10 kişi yaralandı.
İstanbul
Söğütlüçeşme istikametinde seyir halindeki metrobüs, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri durağında bekleyen başka bir metrobüse çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk bilgilere göre 10 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara müdahale ediyor.
Kaza nedeniyle seferler aksarken, metrobüs hattında araç ve yolcu yoğunluğu yaşanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.