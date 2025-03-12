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"ATMACA Güdümlü Mermisi" atışı TCG PREVEZE denizaltısından başarılı şekilde gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yerli ve milli imkanlarla ROKETSAN tarafından üretilen, "ATMACA Güdümlü Mermisi"nin TCG PREVEZE denizaltısından atışının başarılı şekilde gerçekleştirildiğini bildirdi.

Utku Şimşek  | 12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
"ATMACA Güdümlü Mermisi" atışı TCG PREVEZE denizaltısından başarılı şekilde gerçekleştirildi

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

12.03.2025

"Yerli ve milli imkanlarla ROKETSAN tarafından üretilen 'ATMACA Güdümlü Mermisi'nin denizaltılarımız tarafından da kullanılabilmesi için geliştirilen proje kapsamında ilk fiili atış yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, konuya ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, Mavi Vatan'ın çelik kılıcı ATMACA'nın artık denizlerin altından da hedefini vuracağını belirtti.

Dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu su altından güdümlü mermi atış kabiliyetini, bugünkü ATMACA atışı ile doğrulamış olduklarını aktaran Görgün, şunları kaydetti:

"Denizaltından ateşlenen ATMACA, başarıyla uçuşunu gerçekleştirdi. Bu büyük başarıda emeği geçen başta Deniz Kuvvetleri Komutanımız Oramiral Ercüment Tatlıoğlu olmak üzere, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'mızın kıymetli personeline, ROKETSAN'ımıza, Başkanlığımız personeline, mühendislerimize, teknisyenlerimize ve tüm alt yüklenicilerimize teşekkür ediyorum. Türk savunma sanayisi, karada, havada ve denizde tam bağımsız yarınlar için ilerliyor."

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"ATMACA Güdümlü Mermisi" atışı TCG PREVEZE denizaltısından başarılı şekilde gerçekleştirildi

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