Gündem

Atina'da Türkiye-Yunanistan Pozitif Gündem Ortak Eylem Planı'nın 9. tur görüşmeleri yapıldı

Türkiye-Yunanistan Pozitif Gündem Ortak Eylem Planı'nın 9. tur görüşmeleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Bozay ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Theoharis başkanlığındaki heyetler arasında Atina'da gerçekleştirildi.

Muhammet Tarhan, Sümeyye Dilara Dinçer  | 21.01.2026 - Güncelleme : 21.01.2026
Atina'da Türkiye-Yunanistan Pozitif Gündem Ortak Eylem Planı'nın 9. tur görüşmeleri yapıldı

İstanbul/Ankara

Türkiye-Yunanistan Pozitif Gündem Ortak Eylem Planı'nın 9. tur görüşmeleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Haris Theoharis başkanlığındaki heyetler arasında Atina'da gerçekleştirildi.

Bakanlığın Nsosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, iki ülke arasındaki Pozitif Gündem Ortak Eylem Planı'nın 9. tur görüşmeleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Theoharis başkanlığındaki heyetler arasında Atina'da düzenlendi.

Toplantıda, Ankara'da yapılan son toplantıdan bu yana Ortak Eylem Planı'nda kaydedilen ilerleme gözden geçirilerek, sürece dahil edilebilecek yeni işbirliği sahaları istişare edildi.

Ortak açıklama

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, görüşmelerin ardından yazılı ortak açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, iki bakan yardımcısı, ticaret, ekonomi, gümrük, turizm, ulaştırma, inovasyon, bilim ve teknoloji, tarım, çevrenin korunması, sosyal güvenlik ve sağlık, gençlik, eğitim ve sporun yanı sıra iş çevreleri arasında işbirliği sektörlerinde ortak çıkarlara yönelik projeleri içeren Pozitif Gündem Ortak Eylem Planı kapsamında kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladı.

Başarıyla tamamlanan maddelere ilaveten listedeki bazı diğer maddelerde de tatmin edici ilerleme kaydedildiği belirtildi.

Ortak Eylem Planı toplantıları, aynı zamanda müteakip Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) sırasında imzalanabilecek ilgili anlaşmaların nihai hale getirilmesi için bir çerçeve de teşkil ediyor.

Bu dinamik ve devam eden süreçte kaydedilen ilerlemeyi daha da geliştirmek amacıyla taraflar, mevcut işbirliği alanlarını derinleştirme ve Pozitif Gündem bağlamında yeni gündem maddeleri eklenmesi imkanlarını değerlendirme hususunda mutabık kaldı.

Atina'da dün de Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Aleksandra Papadopoulou başkanlıklarındaki heyetler, Türkiye ile Yunanistan arasında Siyasi Diyalog toplantılarının 5. turunu yapmıştı.

İkili mekanizmalar

Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki gelişmelerin diyalog yoluyla ele alınması amacıyla 1999'da başlayan süreç çerçevesinde, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı (YDİK), Siyasi Diyalog, İstişari Temaslar, Pozitif Gündem-Ortak Eylem Planı ve Güven Artırıcı Önlemler (GAÖ) dahil olmak üzere çeşitli mekanizmalar geliştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde aldığı inisiyatif sonucunda 2010'da Türkiye-Yunanistan arasında YDİK mekanizması oluşturuldu.

YDİK'in ilk toplantısı 2010'da Atina'da, ikincisi 2013'te İstanbul'da, üçüncüsü 2014'te Atina'da ve dördüncü toplantısı 2016'da İzmir'de gerçekleştirildi.

Son olarak 5'inci YDİK toplantısı, Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in eş başkanlıklarında 7 Aralık 2023'te Atina'da gerçekleştirildi. 6'ncı YDİK toplantısının ilerleyen dönemde Türkiye'de düzenlenmesi öngörülüyor.


