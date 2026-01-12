Dolar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile telefon görüşmesi yaptı.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 12.01.2026 - Güncelleme : 12.01.2026
Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın, Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

