Yunanistan'da 2025, bugüne dek kayıt altına alınmış en sıcak ikinci yıl oldu
Yunanistan'da 2025 yılı ortalama sıcaklıklarının, ülkede bugüne dek kayıt altına alınmış ikinci en yüksek yıl ortalaması olduğu belirtildi.
Atina
İklimbilimcilerden oluşan "Climatebook" ekibinin yayımladığı raporda, Yunanistan'ın 2025 yılı hava sıcaklıkları değerlendirildi.
Raporda, bugüne dek Yunanistan'da yapılan tüm ölçümler değerlendirildiğinde 2025'in, yıllık 15,3 derece ortalama sıcaklık ile ilk ölçümlerin yapıldığı 1890'dan bu yana, 2024'ün ardından ikinci en yüksek sıcaklık ortalamasına sahip yıl olduğu kaydedildi.
2025 ortalaması, 2024 ortalamasından 0,7 derece düşük, 2023 ortalamasından 0,1 derece yüksek oldu.
Yıl içinde 262 gün, 1991-2020 yıllarının ortalamalarının üzerinde seyretti. Mart 2025'te ise sıcaklıklar ülkenin birçok bölümünde rekor seviyeye ulaştı.
2025 yazı da ülkedeki bugüne dek kayıt altına alınmış en sıcak üçüncü yaz oldu.
Yunanistan'ın bugüne dek yaşadığı en sıcak 7 yıldan 6'sı son 7 yıl içinde yaşandı. Ülkedeki en sıcak 3 yıl ise son 3 yıl olarak kaydedildi.