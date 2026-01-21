Dolar
43.29
Euro
50.69
Altın
4,814.39
ETH/USDT
2,894.90
BTC/USDT
87,990.00
BIST 100
12,728.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Anadolu Otoyolu’nun Sakarya kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı. Olay yerinden yayındayız. Aston Villa, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını Chobani Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenmanla tamamlıyor.
logo
Gündem

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde kaza nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapandı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 4 aracın karıştığı kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

Burak Uçar  | 21.01.2026 - Güncelleme : 21.01.2026
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde kaza nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapandı Fotoğraf: Burak Uçar/AA

Sakarya

Otoyolun Ankara istikameti Sapanca kesiminde, 1 otobüs, 1 kamyon ve 2 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kazada yaralananlar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılıyor.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapandı.

Ekipler, araçların kaldırılması ve yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde kaza nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapandı
Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve BAE'den ortak açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefonda görüştü
Atina'da Türkiye-Yunanistan Pozitif Gündem Ortak Eylem Planı'nın 9. tur görüşmeleri yapıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ezidi heyetini kabul etti
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde kaza nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapandı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde kaza nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapandı

Esenler'de kontrolden çıkan İETT otobüsünün otoparka girmesi kamerada

İspanya'da iki hızlı trenin karıştığı kazada ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi

Esenler'de kontrolden çıkan İETT otobüsünün otoparka girmesiyle bir araç ve motosiklette hasar oluştu

Esenler'de kontrolden çıkan İETT otobüsünün otoparka girmesiyle bir araç ve motosiklette hasar oluştu
Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapıların yıkımına başlandı

Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapıların yıkımına başlandı
Sakarya'da çocuklar ve aileleri karın keyfini kızak şenliğinde çıkardı

Sakarya'da çocuklar ve aileleri karın keyfini kızak şenliğinde çıkardı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet