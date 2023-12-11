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Atatürk'ün yatı Savarona öğrencilerin deniz eğitimlerinde kullanılacak

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası Savarona'nın, kapsamlı onarımın ardından öğrencilerin deniz eğitimlerinde kullanılacağını bildirdi.

İsmet Karakaş  | 11.12.2023 - Güncelleme : 11.12.2023
Atatürk'ün yatı Savarona öğrencilerin deniz eğitimlerinde kullanılacak

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Savarona'nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine 17 Ağustos 2023'te alındığı, sonrasında İstanbul Tersanesi Komutanlığı havuzunda kapsamlı onarıma tabi tutulduğu anımsatıldı.

Onarım çalışmalarının aslına sadık kalarak yapıldığı belirtilen açıklamada, "Onarım sonrasında yeniden hizmete alınacak olan Savarona, öğrencilerimizin deniz eğitimlerinde kullanılacak." bilgisine yer verildi.

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