Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor.
Gündem

Arnavutköy'de kontrolden çıkan İETT otobüsü ormanlık alana girdi

Arnavutköy'de, durağa yanaştığı sırada kaldırıma çıkıp ormanlık alana giren İETT otobüsünde bulunan 10 yolcu kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Erol Değirmenci, Umut Kaya  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
Arnavutköy'de kontrolden çıkan İETT otobüsü ormanlık alana girdi

İstanbul

Sabah saatlerinde, "MK-22 Taşoluk Peron-Şehir Hastanesi" seferini yapan İETT otobüsü, yolcu indirmek üzere Memba Mezarlığı Durağı'na yaklaştı.

Bu esnada henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu önce kaldırıma çıkan, daha sonra da ormanlık alana giren otobüsteki 10 yolcu kendi imkanlarıyla buradan tahliye oldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Aracın vinç yardımıyla ormanlık alandan çıkarılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Otobüsün şoförü, olay yerindekilere kazanın aracın freninin boşalmasından kaynaklandığını iddia etti.

