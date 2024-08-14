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Ardahan'da mayıs sineklerinin toplu "ölüm uçuşu" kar yağışını andırıyor

Ardahan'da, "bir günlükler" ve "mayıs sinekleri" olarak adlandırılan, kelebeği andıran sineklerin toplu "ölüm uçuşu" kar yağışını andırıyor.

Günay Nuh  | 14.08.2024 - Güncelleme : 14.08.2024
Ardahan'da mayıs sineklerinin toplu "ölüm uçuşu" kar yağışını andırıyor Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Ardahan

Genellikle Kura Nehri bölgesinde görünen sinekler, tarihi Ardahan Köprüsü ve Ardahan Kalesi çevresinde yoğunluk oluşturuyor.

Akşamları aydınlatma lambalarının çevresinde toplanan sineklerin görüntüsü, bölgeden geçen bazı vatandaşlar tarafından kayıt altına alınıyor.

Sineklerin toplu uçuşları zaman zaman kar yağışını andırıyor.

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Ardahan'da mayıs sineklerinin toplu "ölüm uçuşu" kar yağışını andırıyor
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