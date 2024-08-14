Ardahan'da mayıs sineklerinin toplu "ölüm uçuşu" kar yağışını andırıyor
Ardahan'da, "bir günlükler" ve "mayıs sinekleri" olarak adlandırılan, kelebeği andıran sineklerin toplu "ölüm uçuşu" kar yağışını andırıyor.
Ardahan
Genellikle Kura Nehri bölgesinde görünen sinekler, tarihi Ardahan Köprüsü ve Ardahan Kalesi çevresinde yoğunluk oluşturuyor.
Akşamları aydınlatma lambalarının çevresinde toplanan sineklerin görüntüsü, bölgeden geçen bazı vatandaşlar tarafından kayıt altına alınıyor.
Sineklerin toplu uçuşları zaman zaman kar yağışını andırıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.