Dolar
33.48
Euro
36.57
Altın
2,394.75
ETH/USDT
2,400.10
BTC/USDT
56,217.00
BIST 100
10,024.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Muğla'nın Milas ilçesi Sekköy mevkisindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
logo
Gündem

Ardahan'da depremden etkilenen vatandaşlar için konut yapımına başlandı

Ardahan'da, 2022'de merkez üssü Göle ilçesi olan 5 büyüklüğündeki depremde hasar gören konut ve ahırların yapımına başlandı.

Günay Nuh  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
Ardahan'da depremden etkilenen vatandaşlar için konut yapımına başlandı

Ardahan

Vali Hayrettin Çiçek, depremin etkisini gösterdiği Çullu köyünde konut ve ahırlara ilişkin çalışmaları yerinde inceldi, ilgililerden bilgi aldı.

Çiçek, gazetecilere, yapılması planlanan konut ve ahırlar için yer teslim çalışmasının tamamlandığını, konut yapımına geçildiğini söyledi.

Amaçlarının vatandaşa en kısa sürede hak ettiği konutu teslim etmek olduğunu belirten Çiçek, şunları kaydetti:

"Deprem dolayısıyla TOKİ tarafından Göle'de yaklaşık 100 ahır ve konut inşa edilecek. Depremde zarar gören vatandaşlarımız için yer teslimi yapıldı. Dolayısıyla yer teslimin ardından bulunduğumuz Çullu köyünde 24 konutun yapımına başlandı. Toplamda Göle ilçemizde 100 konut ve ahır yapılacak. Bazıları bu yaz dönemi içine girer ancak amacımız 2025 yılının yaz ortasında tamamını teslim etmek. Vatandaşımıza layık olan bir yaşamı sunmuş olacağız."

Çiçek, Posof ilçesinde de heyelan nedeniyle 22 konut ve ahırın yapımına başlandığını sözlerine ekledi.

Çullu Köyü Muhtarı Özal Fahrettinoğlu da kendisinin de depremzede olduğunu belirterek, en kısa sürede konutlarına kavuşmayı beklediklerini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Güney Afrika'nın UAD nezdinde açtığı davaya müdahillik başvurusuna ilişkin açıklama yaptı
Kılıç: İsrail hükümetinin mahkum edilmesi için bütün hukuki yolları kullanacağız
MSB, Aladağlar'da mahsur kalan İspanyol turistin kurtarılma anına ilişkin görüntüleri paylaştı
Çelik: Türkiye'nin başvurusu insani değerleri barbarlık karşısında savunmak içindir
Ardahan'da depremden etkilenen vatandaşlar için konut yapımına başlandı

Benzer haberler

Ardahan'da depremden etkilenen vatandaşlar için konut yapımına başlandı

Ardahan'da depremden etkilenen vatandaşlar için konut yapımına başlandı

Uzmanlar Adana'da meydana gelen depremleri değerlendirdi

Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem

Tescilli "Ardahan çiçek balı"nda süzüm mesaisi başladı

Tescilli "Ardahan çiçek balı"nda süzüm mesaisi başladı
Deprem riskine karşı Kastamonu Kalesi'ne çelik örtülüme yapılacak

Deprem riskine karşı Kastamonu Kalesi'ne çelik örtülüme yapılacak
Türkiye'ye gelecek 2,5 milyar dolarlık dış finansman son aşamada

Türkiye'ye gelecek 2,5 milyar dolarlık dış finansman son aşamada
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet