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Ardahan'a yağan kar kamyonlarla kent dışına taşınıyor

Yoğun kar yağışı sonucu yollarda biriken karlar, sürücülerin mağdur olmaması için belediye ekiplerince il dışına götürülüyor.

Günay Nuh  | 31.01.2024 - Güncelleme : 31.01.2024
Ardahan'a yağan kar kamyonlarla kent dışına taşınıyor

Ardahan

Ardahan'da yoğun yağış sonucu biriken kar, belediye ekiplerince kent dışına taşınıyor.

Kentte bir süredir aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ardahan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Metin Marancı, AA muhabirine, kentte etkili olan kar yağışının ardından cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Son 3 gün içinde kent merkezinden şehir dışına 136 kamyon kar kütlesinin taşındığını belirten Marancı, "Çalışmamızı yoğunlaştırdık şu an itibarıyla vatandaşımızın ve özellikle de sürücülerimizin mağdur olmaması için tüm yollarda kar temizleme çalışması yapıyoruz. Çalışmayı 8 kepçe, 5 kamyon, birer greyder ve kar makinesi ile 80 personelle yürütüyoruz." diye konuştu.

Marancı, çalışmanın cadde ve sokakların yanı sıra parklarda da sürdüğünü sözlerine ekledi.

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