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Yaşam

Ardahan'da yiyecek bulmak için kara yoluna inen yılkı atları ulaşımı aksattı

Ardahan'da yiyecek bulmak için kara yoluna inen yılkı atları nedeniyle ulaşım aksadı.

Günay Nuh  | 09.06.2025 - Güncelleme : 09.06.2025
Ardahan'da yiyecek bulmak için kara yoluna inen yılkı atları ulaşımı aksattı

Ardahan

Doğada özgür yaşayan yılkı atları, yiyecek bulmak amacıyla Güney Çevre Yolu'na geldi.

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Yolun Gürçayır Mahallesi kavşağında otlamaya çalışan atlar, ulaşımın aksamasına neden oldu.

Havanın kararmasının ardından yola inen atların bazıları taylarıyla dolaştı.

Yılkı atları, bölgede otladıktan sonra gözden kayboldu.

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