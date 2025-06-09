Ardahan'da yiyecek bulmak için kara yoluna inen yılkı atları ulaşımı aksattı
Ardahan'da yiyecek bulmak için kara yoluna inen yılkı atları nedeniyle ulaşım aksadı.
Ardahan
Doğada özgür yaşayan yılkı atları, yiyecek bulmak amacıyla Güney Çevre Yolu'na geldi.
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Yolun Gürçayır Mahallesi kavşağında otlamaya çalışan atlar, ulaşımın aksamasına neden oldu.
Havanın kararmasının ardından yola inen atların bazıları taylarıyla dolaştı.
Yılkı atları, bölgede otladıktan sonra gözden kayboldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.