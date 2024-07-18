Dolar
33.07
Euro
36.08
Altın
2,464.60
ETH/USDT
3,407.80
BTC/USDT
63,900.00
BIST 100
11,139.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'in Gaziemir ile Buca ilçeleri arasındaki Zafer Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
logo
Gündem

Ardahan Valisi Çiçek, yağış uyarılarına karşı tedbirli olunmasını istedi

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, vatandaşların meteorolojinin yağış uyarılarına karşı dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Günay Nuh  | 18.07.2024 - Güncelleme : 18.07.2024
Ardahan Valisi Çiçek, yağış uyarılarına karşı tedbirli olunmasını istedi

Ardahan

Vali Çiçek, gazetecilere, son günlerde kent genelinde yağışların etkili olduğunu hatırlattı.


Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Şu ana kadar sağanak nedeniyle bazı taşkınlar yaşandığını ifade eden Çiçek, şunları kaydetti:

"Bu yüzden bazı yollarımız su altında kaldı. Örneğin Ardahan-Ardanuç kara yolunun bazı bölgelerinde taşkın oluştu. Öte yandan taşkınlar nedeniyle toplamda 4 konuta su girdi. Ekiplerimiz her noktaya anında müdahale etti. İnşallah bundan sonra daha büyük olumsuzluk yaşanmaz. Sağanaklar sürüyor, dolayısıyla vatandaşlarımız da meteorolojik uyarıları dikkate alsınlar ve tedbirli olsunlar."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğünü bildirdi
TBMM Genel Kurulunda Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılı'na ilişkin tezkere kabul edildi
Kastamonu'da yangınların önüne geçmek amacıyla köylerde eğitimler sürüyor
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, İsralli Bakan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınına tepki
İzmir'in Foça ilçesinde orman yangını çıktı

Benzer haberler

Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Ardahan Valisi Çiçek, yağış uyarılarına karşı tedbirli olunmasını istedi

Yozgat'ta sağanak etkili oldu

Ankara'da sağanak etkili oldu

Ankara'da sağanak etkili oldu
Bayburt'ta sağanak su baskınlarına neden oldu

Bayburt'ta sağanak su baskınlarına neden oldu
Giresun ve Gümüşhane'de sağanak etkili oldu

Giresun ve Gümüşhane'de sağanak etkili oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet