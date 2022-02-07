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Ankara'da yük treni otomobile çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ali Tuna, Arife Yıldız Ünal   | 07.02.2022
Ankara'da yük treni otomobile çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ankara

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yük treninin çarptığı otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Eskişehir'den Ankara'ya giden yük treni, Fatih ve Şehitlik mahallelerini birbirine bağlayan Yılmaz Işılak Hemzemin Geçidi'nde, Şükrü Yılmaz (66) yönetimindeki 06 DE 6011 plakalı otomobile çarparak bir süre sürükledi.

Kazada, otomobildeki Ali Şir Ünal (68) hayatını kaybetti, sürücü Yılmaz yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Yılmaz, sağlık ekipleri tarafından Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ali Şir Ünal'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TCDD, başkentte kaza yaşanan hemzemin geçitteki bariyerlerin arızalı olmadığını bildirdi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki hemzemin geçitte meydana gelen kazanın ardından yapılan testte bariyerlerin muntazam çalıştığının ve herhangi bir arızasının olmadığının tespit edildiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün saat 11.00 sularında Hasanbey'den Temelli'ye giden yük treni Polatlı-İğciler arasında "kilometre 478+105'te" sesli, ışıklı ikaz sistemleri aktif olan ve kapalı halde bulunan kontrollü hemzemin geçitten geçmeye çalışan 06 DE 6011 plakalı otomobile çarptı.

Kaza sonrasında, Savcılıkça yapılan testte, bariyerlerin muntazam çalıştığı ve herhangi bir arızasının olmadığı tespit edildi.

Fatih ve Şehitlik mahallelerini birbirine bağlayan Yılmaz Işılak Hemzemin Geçidi'ndeki kazada, otomobildeki Ali Şir Ünal (68) hayatını kaybederken, sürücü Şükrü Yılmaz (66) ise yaralanmıştı.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

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