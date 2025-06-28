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Spor

2025 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ikinci ayağı, Ankara'da başladı

Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ikinci ayağı, Ankara'da start aldı.

Salih Ulaş Şahan  | 28.06.2025 - Güncelleme : 28.06.2025
2025 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ikinci ayağı, Ankara'da başladı Fotoğraf: Mehmet Futsi/AA

Ankara

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Doğa Sporları ve Offroad Spor Kulübü (ANDOFF) iş birliğiyle düzenlenen organizasyona 25 araç ve 50 sporcu katılıyor.

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Yarışların ilk gününde sporcular, Çankaya'daki İmrahor Millet Bahçesi'nde bulunan parkuru 4 kez geçti.

ANDOFF Başkanı ve 310 numaralı aracın pilotu Ergün Çirkin, AA muhabirine, etabın zorlu, hızlı ama keyifli olduğunu belirterek, "Bugün yarışlar olacak, yarın da dayanıklılık odaklı seyirci etabı olacak. Araçların ve pilotların performanslarını sergileyebileceği bir etap." ifadelerini kullandı.

Çirkin, hem ANDOFF Başkanı hem de yarışçı olmanın zorlukları hakkındaki soruya, "Tabii ki yorucu oluyor. Burada hem yarışmaya hem aracı hazırlamaya hem de yarışı organize etmeye çalışıyoruz. Sürekli eksikler çıkıyor ve telefon susmuyor. Ama sağlam bir ekibimiz olduğu için altından kalkabiliyoruz." cevabını verdi.

Çarpışantürk Takımı'nın 58 numaralı aracının yardımcı pilotu Mehmet Arda Demirkan ise pisti beğendiğini dile getirerek, "Kıran kırana bir mücadele olacağını düşünüyorum. Hava sıcak, pist tozlu. Zorlu bir yarış olacak. Federasyon tarafından Kahramanmaraş'taki yarışta da burada da güzel bir organizasyon yapıldı. Orada birinci bitirdik, umarım burada da birinci bitiririz." diye konuştu.

Yarışlar, yarın seyirci etabının 4 kez geçilmesiyle tamamlanacak.

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