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Ankara'da trafik levhası direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Ankara'da otomobilin trafik levhası direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Orhan Onur Gemici  | 12.05.2024 - Güncelleme : 12.05.2024
Ankara'da trafik levhası direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Ankara

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 MC 7580 plakalı otomobil, Çankaya ilçesi Libya Caddesi'nde trafik levhası direğine çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan araçtaki 4 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Ankara'da trafik levhası direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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