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Ankara'da sanayi sitesindeki yangınla ilgili soruşturmada iş yeri sahibi tutuklandı

Yenimahalle ilçesindeki Gersan Sanayi Sitesi'nde çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturmada gözaltına alınan iş yeri sahibi Hüseyin D, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklandı.

Cemil Murat Budak  | 21.09.2023 - Güncelleme : 21.09.2023
Ankara'da sanayi sitesindeki yangınla ilgili soruşturmada iş yeri sahibi tutuklandı Fotoğraf: İbrahim Kördemirci/AA

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 19 Eylül'de Gersan Sanayi Sitesi'nde çıkan yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş yeri sahibi Hasan D, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Hüseyin D, emniyetteki ifadelerini tekrarladığını belirterek, yaşanan olaydan dolayı çok üzgün olduğunu, iş yerinde her türlü güvenlik önlemini aldığını savundu.

Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Hüseyin D, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklandı.

3 kişi hayatını kaybetti

Tahsin Kahraman Caddesi'nde 19 Eylül'de öğle saatlerinde minder üretimi yapılan iş yerinde yangın çıkmış, alevler kısa sürede bitişikteki iş yerine sıçramıştı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2,5 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alınmış, söndürme çalışmaları sırasında ilk gün 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Soğutma çalışmalarının ardından olay yerinde inceleme başlatan savcı, dün bir kişinin daha hayatını kaybettiğini tespit etmişti.

Emniyetten alınan bilgiye göre yaşamını yitirenlerin Müge Çetinkaya, Safra Nazım Alcan ve Hazım Cüneyt olduğu öğrenilmişti.

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