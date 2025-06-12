İran’ın güneyindeki bir iskelede çıkan yangında 10’dan fazla tekne yandı
İran’ın Hürmüzgan eyaletinin yönetim merkezi olan Bender Abbas şehrindeki bir balıkçı iskelesinde çıkan yangında 10’dan fazla teknenin yandığı bildirildi.
Ankara
İran resmi ajansı IRNA’ya göre, ülkenin güneyinde yer alan Bender Abbas şehrinin Parsiyan ilçesindeki bir balıkçı iskelesinde yangın çıktı.
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Yangın sonucu 10'dan fazla teknenin yandığı aktarılırken, yayılmaya devam eden yangına müdahalenin sürdüğü belirtildi.
İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas şehrindeki bir balıkçı iskelesinde yangın çıktı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 12, 2025
Olayda 10'dan fazla teknenin yandığı bildirildi https://t.co/3334vWBduu pic.twitter.com/97MsItuJmX
Hürmüzgan Balıkçılık Müdürlüğü verilerine göre, Parsiyan ilçesinde balıkçılık açısından önemli olan iskelede yaklaşık 70 tekne faaliyet gösteriyor.
İran’da son zamanlarda önemli merkezlerde yangın çıkıyor. Yangınların bazıları teknik sorunlar ya da ihmaller yüzünden çıkarken İranlı yetkililer, bazı yangınlarda ise sabotaj ihtimali üzerinde duruyor.
İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Şehid Recai Limanı'nda 26 Nisan'da öğle saatlerinde şiddetli bir patlama meydana gelmişti. Patlamada onlarca kişi hayatını kaybetmiş, 1000'den fazla kişi yaralanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.